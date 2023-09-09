İzmir dünyanın dört bir yanına şifa dağıtıyor

İzmir’in Ödemiş ilçesinde düzenlenen Teknoloji Eğitim Forumu (TEKEF), geleceğin liderleri gençleri bir araya getirdi.İZMİR (İGFA) - Forumun ana sponsoru güzellik ve sağlık kompleksi Hoops World’ün Yönetim Kurulu Başkanı Afet Ayaz, Ege Üniversitesi iş birliğiyle dünyanın dört bir yanından çaresiz hastaları Türkiye’ye getirerek tedavi ettirdiklerini söyledi. Ayaz, bu iş birliği ile özellikle çocuk cerrahisine odaklandıklarını vurguladı.

Teknoloji Eğitim Forumu, İzmir’in Ödemiş ilçesinde Dünya Koleji’nde gerçekleştirildi. Geleceğin liderlerini bir araya getiren forumun ana sponsoru sağlık ve güzellik kompleksi Hoops World oldu. Hoops World Yönetim Kurulu Başkanı Afet Ayaz, forumun açılışında bir konuşma yaptı.

“2024’te bin hastanın yaralarına merhem olmayı hedefliyoruz”

Konuşmasına, “Ülkemizi geleceğe umutla taşıyacak parlak zihinlerle bir arada olmak gerçek bir gurur.” sözleri ile başlayan Afet Ayaz şöyle devam etti: “Bir ülkenin geleceği gençleridir. O gelecek ümitle ve kararlılıkla desteklenmezse geleceğimizi kendi ellerimizle kaybetmiş oluruz. Ben gençlerin gücüne inanıyorum, gözlerinizdeki aleve bakınca içim titriyor.” İki kız kardeşi ile birlikte kurdukları Hoops World’ün hem güzellik kompleksi hem de Ege Üniversitesi iş birliği ile sağlık turizminde Türkiye’deki yetkili acente olduklarına işaret eden Afet Ayaz, “Hoops World olarak dünyanın her yerindeki çaresiz ve umutsuz hastalara Ege Üniversitesi iş birliğiyle çare oluyoruz. Bugüne dek ‘umutsuz vaka’ denilen birçok hastayı Ege Üniversitesi’nde tedavi ettirip, ülkesine yolladık. Emin olun onların gözlerindeki umudu görmek en büyük mutluluk.” sözlerini kaydetti.