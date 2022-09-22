İzmir'den pedalları 'şehitlere vefa' için çevirdi
Kurtuluş Savaşı’nın kadın kahramanlarını anmak için İzmir’den bisikletiyle yola çıkan Orhan Kotluk, Kütahya’da mola verdi.KÜTAHYA (İGFA) - İzmir’de yaşayan ve 17 yılda şehitler için yaklaşık 20 bin kilometre pedal basan Orhan Kotluk, 870 kilometrelik yeni bir yolculuğa başladı.
İzmir’den Kastamonu’ya bisikletiyle gidecek olan Kotluk, Zübeyde Hanım Anıt Mezarı’ndan aldığı bayrağı, Şerife Bacı Anıtı’na götürecek. Bisikletiyle çıktığı yolda İzmir, Salihli, Kula, Uşak, Banaz ve Dumlupınar güzergahı üzerinden Kütahya’ya gelen Kotluk, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ı makamında ziyaret etti. Başkan Işık’a Türk Bayrağı hediye eden bisikletçi, şehitlere vefasını pedal çevirerek gösterdiğini ifade etti. Kotluk, ‘Şehitlere Vefa Pedalı’ adını verdiği yolculuğu boyunca güzergahında bulunan şehitlikleri ziyaret edecek.
Bu yolculuğun çok özel olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Kotluk’a ziyareti için teşekkür ederek iyi yolculuklar diledi.
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