İzmir'den Ağrı'ya 24 gün pedal çevirdi

İzmirli Sporcu Ferdi Gül, İzmir'den Ağrı'ya bisikletle gitti.İZMİR (İGFA) - İzmir'de genç bir idealist olan 25 yaşındaki Ferdi Gül'ün okunacak bir yol hikayesi var.

İzmir'den Ağrı'ya bin 900 kilometre yolu bisikleti ile 24 günde kat eden Gül, Türkiye'nin çatısına tırmandı.

Genç Gül, sıradışı olan bu yolculuğu kendi sitesinde kaleme aldı. Doyumsuz yolculuğunu kişisel blog sayfasından paylaşan Gül, "Bu blog hayalleri olan ve o hayali gerçekleştirmek için yola çıkacak herkes içindir" diyerek 24 gün boyunca yaşadıklarını anlattı.

Uzun zamandır hayalini kurduğu Ağrı Dağı'nın zirvesini görme isteğinin kendisinin hayat akışına daha çok heyecan kattığını ifade eden Gül, "2022 içinde ki hedeflerimden biri olan Ağrı Dağı zirvesi için planlar yapmaya başladım. Normal şartlarda bu yıl Ağustos ayı için program yapmıştım ama iş yerinde olan sorunlardan dolayı işten ayrılmak zorunda kaldım. İşte her şey bu adımla başladı. İşten çıktıktan sonra aklıma heyecan verici fikirler gelmeye başladı. Onlardan biri olan Ağrı'ya bisiklet ile gitme fikri aklıma en çok yatan olay oldu" dedi.

Yaklaşık 10 yıldır bisiklet bile kullanmadığını anlatan Gül, Ağrı Dağı fikrinden uzaklaşmamak adına hemen bir bisiklet alarak, ilk gün 85 km bisiklet sürüp evine döndüğünde kendisine olan inancının arttığını kaydetti. Yolculuğa başlamadan önce birçok eksiği olduğunu belirten Gül, "Portbagaj, yağmur geçirmeyen çantalar vs hepsini bir şekilde tamamladım. Yolculuğun 1 ay süreceğini tam olarak hesaplamıştım ve ona göre kıyafetler aldım. Her ihtimale karşı uyku tulumum çadır, şişme mat da yanıma aldım ve yola koyuldum" dedi.

Gül yolculuğunda zorlandığı geçitleri de şöyle sıraladı:

Kızıldağ Geçidi (Sivas-Erzincan il sınırı) 2190 metre Sakaltutan Geçidi (Refahiye-Erzincan) 2160 metre Tepebaşı Geçidi (Aşkale-Erzurum) 2057 metre Sac Dağı Geçidi 17km (Erzurum-Ağrı il sınırı) 2210 metre Güneykaya Geçidi (Eleşkirt-Ağrı) 2020 İpek Geçidi (Doğubayazıt) 2020