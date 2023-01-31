İzmir'deki Sarıgöllüler Manisa'yı gezdi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, İzmir Sarıgöllüler Derneği’nden 45 kişilik grubu Manisa’da ağırladı.MANİSA (İGFA) - İzmir Sarıgöllüler Derneği’nden oluşan 45 kişilik bir grup, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliği ile Şehzadeler şehri Manisa'yı gezdi.

Gezi programının ilk durağı Şehzadeler Parkı oldu. Şehzade Park görevlilerinden bilgi alan dernek üyeleri, gezinin 2. durağı olan Tıp Tarihi Müzesi'ni de ziyaret etti. Sarıgöllüler Derneği burayı da ilgiyle gezdi. Daha sonra Sultan Cami ve Muradiye Camii’ni inceleyen grup, efsanelere konu olan Ağlayan Kaya’ya giderek efsaneyi Tarihçi Mehmet Şahin'den dinledi.

Buradan Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı Çanakkale Şehitleri Anıtı ve Atatürk Sergi Salonu’na geçen ziyaretçiler, gezi sorumlusu Tarihçi Mehmet Şahin'den Çanakkale Savaşı ve Atatürk'ü dinlediler. Duygusal anların yaşandığı sergi salonunda Sarıgöllüler Derneği üyeleri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür ettiler. Salondan çok etkilendikleri için gözyaşlarıyla ayrılan ziyaretçiler, şehitlerimiz ve gazilerimiz için dua ettikten sonra Yunusemre Belediyesine bağlı Osmanlı Müzesi’ni de gezdi.