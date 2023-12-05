İzmir'de TÜMKİAD rüzgârı

Tüm Kalkınma ve Girişimci İş İnsanları Derneği (TÜMKİAD) İzmir İl Başkanlığı’nın Kaya Thermal Otel’de görkemli bir açılış gecesi düzenledi. Açılış törenine; İzmir’in önde gelen siyasileri, milletvekilleri, iş insanları ve kurum ile kuruşların yöneticileri ve üyeleri katılım sağladı.İZMİR (İGFA) - TÜMKİAD İzmir İl Başkanlığı Kaya Thermal Otel’de düzenlenen coşkulu törenle açıldı.

TÜMKİAD’ın tanıtım filminin gösterimiyle başlayan gecede TÜMKİAD Genel Başkanı Nihat Tanrıkulu “Hiçbir siyasi partinin ne arka bahçesi ne de ön bahçesi olacağız” dedi.

Tanrıkulu, konuşmasında çok yönlü bir sesleniş gerçekleştirildi. Milliyetçilik duygularına vurgu yapan TÜMKİAD Genel Başkanı Tanrıkulu, “Eğer Türk Bayrağı’nı dalgalandırmak istiyorsanız Çanakkale’ye, Soma’ya, Diyarbakır’a, Rize’ye ve 81 ile gideceksiniz. Rengi, dili, ırkı farklı olan her insanın bu topraklar için can verdiğini göreceksiniz. İzmir bu ülkenin ekonomisini şaha kaldıracak. Bu şehrin ülke ekonomisini zirveye taşıyacağını biliyor musunuz? Tarımcılıkta özellikle köy ve tarım kültürünü Türkiye’de yok ettik. Teknolojide ne kadar gelişirseniz gelişin, teknolojide üremediğinizde ilk olarak ekmeğe, toprağa muhtaç olacağımızı koronavirüs salgınında gördük. Bu ülkede tarımda, hayvancılıkta, turizmde, sanayide İzmir’in ne kadar önemli bir şehir olduğunu biliyorum” diyerek üretimi, tarımı ön planda tutan bir politika izlenmesi gerektiğini açıkladı.