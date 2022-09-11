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İzmir'de 'Tırmanma'nın ikincisinden vefa

YAŞAM 11.09.2022, 08:58
İzmir'de 'Tırmanma'nın ikincisinden vefa

İzmir'de Tırmanma Şampiyonası'nda kazandığı kupayı Atatürk’e ve şehitlere hediye etti.İZMİR (İGFA) - İzmir Motor Sporları ve Otomobil Kulübü (İMOK) tarafından düzenlenen Avis Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nın 5. ayağı geçen  hafta sonu İzmir’in Kınık ilçesinde gerçekleşti.

Yarışlarda verdiği sosyal mesajlarla dikkat çeken pilot Özgür Şenyüz, Bergama Kınık etabında da aracının arkasında 9 Eylül İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunu tema edinen bir posterle yarıştı.

Yarışı kategorisinde ikinci tamamlayan Şenyüz , “Kupamız Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve vatanı uğruna canını feda eden şehitlerimize armağan olsun” dedi.

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