Flaş HaberYağışlı ve serin hava geliyor
Son Dakika
İzmir'de 'Tırmanma'nın ikincisinden vefa
YAŞAM 11.09.2022, 08:58
İzmir'de Tırmanma Şampiyonası'nda kazandığı kupayı Atatürk’e ve şehitlere hediye etti.İZMİR (İGFA) - İzmir Motor Sporları ve Otomobil Kulübü (İMOK) tarafından düzenlenen Avis Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nın 5. ayağı geçen hafta sonu İzmir’in Kınık ilçesinde gerçekleşti.
Yarışlarda verdiği sosyal mesajlarla dikkat çeken pilot Özgür Şenyüz, Bergama Kınık etabında da aracının arkasında 9 Eylül İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunu tema edinen bir posterle yarıştı.
Yarışı kategorisinde ikinci tamamlayan Şenyüz , “Kupamız Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve vatanı uğruna canını feda eden şehitlerimize armağan olsun” dedi.
24
açık
Namaz Vakti 11 Eylül 2022
|İmsak
|05:06
|Güneş
|06:33
|Öğle
|13:06
|İkindi
|16:39
|Akşam
|19:29
|Yatsı
|20:50
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Konyaspor
|6
|14
|2. Beşiktaş
|5
|13
|3. Fenerbahçe
|5
|10
|4. Başakşehir
|4
|10
|5. Gaziantep FK
|5
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|10
|7. Galatasaray
|5
|10
|8. Trabzonspor
|5
|10
|9. Alanyaspor
|6
|8
|10. Giresunspor
|6
|7
|11. Kayserispor
|5
|6
|12. Antalyaspor
|5
|6
|13. Kasımpaşa
|5
|6
|14. Karagümrük
|5
|5
|15. Sivasspor
|5
|3
|16. İstanbulspor
|4
|3
|17. Ümraniye
|5
|1
|18. Hatayspor
|5
|1
|19. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|4
|10
|2. Bandırmaspor
|4
|10
|3. Boluspor
|5
|10
|4. Sakaryaspor
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|8
|6. Pendikspor
|4
|7
|7. Tuzlaspor
|5
|7
|8. Eyüpspor
|4
|7
|9. Manisa Futbol Kulübü
|3
|6
|10. Rizespor
|3
|5
|11. Samsunspor
|4
|5
|12. Gençlerbirliği
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Adanaspor
|4
|4
|15. Erzurumspor
|4
|3
|16. Altınordu
|3
|2
|17. Denizlispor
|5
|1
|18. Altay
|4
|1
|19. Ö.K Yeni Malatya
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|5
|13
|2. Real Madrid
|4
|12
|3. Villarreal
|4
|10
|4. Atletico Madrid
|5
|10
|5. Real Betis
|4
|9
|6. Osasuna
|4
|9
|7. Athletic Bilbao
|4
|7
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Real Sociedad
|4
|7
|11. Celta Vigo
|5
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|4
|5
|14. Almeria
|4
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Elche
|4
|1
|19. Getafe
|4
|1
|20. Cadiz
|5
|0
Röportaj & Söyleşi Tümü
Yeni Sayımız
Sayfalar Tümü