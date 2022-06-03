İzmir'de 'temassız' toplu ulaşım yaygınlaşıyor

İzmir’de toplu ulaşımda temassız ödeme kolaylığı yaygınlaşıyorİZMİR (İGFA) - Turizm sezonunda yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlamaya hazırlanan İzmir’de, toplu ulaşım araçlarında İzmirim Kartların yanı sıra yurt içi ve dışı temassız kredi, banka ve ön ödemeli kartlarla biniş kolaylığı yaygınlaşıyor.

Bir süredir havalimanı otobüs hatları ile Üçkuyular Feribot İskelesi gişelerinde pilot uygulaması yapılan sistem, 5 Haziran Pazar gününden itibaren kent genelinde geçerli olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Visa ve İş Bankası işbirliği ile ESHOT ve İZULAŞ otobüslerine, metroya, tramvaya ve İZDENİZ gemilerine temassız kredi, banka ve ön ödemeli kartlarla biniş yapılabilecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, pek çok dünya kentinde kullanılan bu kolaylığı İzmir genelinde yaygınlaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Toplu ulaşım araçlarına İzmirim Kartlarla binilmeye devam edileceğinin altını çizen Başkan Soyer, “Buna ek olarak temassız banka ve kredi kartları ile ön ödemeli kartlarla da toplu ulaşımdan yararlanılabilecek. Bu hizmet; İzmirlilerin yanı sıra özellikle şehrimize yurt içi ve dışından gelecek ziyaretçiler için de hayatı kolaylaştıracak” dedi.