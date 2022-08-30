İzmir'de tarım ve hayvancılıkta rekor kıran hasat

Girişimci Turhan Kendirli tarafından ülkemizde tescilli yetiştiriciliği başlatılan maralfalfa hayvan yem bitkisinin ölçümleme ve karşılaştırma hedefiyle yapılan ilk hasatı coşkulu bir organizasyon ile İzmir Ödemiş’te Ali Kavak isimli çiftçinin arazisinde gerçekleştirildi.İZMİR (İGFA) - İzmir Ödemiş'te basın temsilcileri, çiftçiler, tarım sektörü yönetici ve uzmanlarının katıldığı şenlik havasındaki organizasyonda katılımcıların önünde yapılan hasatta 1 dönümden 70 Ton Maralfalfa Hasatı yapılarak ülke tarımında yeni bir rekor kırıldı. Tasarruflu su kullanımı ile doğa dostu, organik yetiştirme süreci ile toprağı koruyan, hasat süreci ve 13 yıl süren ürün devamlılığı ile ekonomiye yüksek katkı payı sağlayan, çiftçi dostu maralfalfa bölge çiftçilerinde ve uzmanlarda heyecan yaratırken, katılımcılardan alkış topladı.

Etkinlik sürecinde ilgili kişiler Kendirli ve ekibinden detaylı bilgi aldı.

Muadil ürünlere göre 3’te 1 daha az sulama ihtiyacı

Kimyasal gübre ve ilaç kullanılmıyor

Yıllık 3 Hasat, Muadil Ürünlere Göre Ekim Alanında 5 Kat Fazla Ürün

Turhan Kendirli, Türkiye’ye getirdiği ürünün 13 farklı çeşidi üzerinde Ar-Ge yaparak üretimini sağlayan dünyada ilk ve tek kişi.

Kendirli etkinlikte yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bugün Sümeyra kızımız burada toplanmamıza vesiledir. İlk iletişime geçtiğimizde şaşkındım ama şimdi gururluyum. Biz geleceğimizi güvence altına almak için tarım alanında projeler geliştirirken, Sümeyra kızımızın yaptığı bu girişim umarım tüm bilinçli çiftçilere ve tarım sektör yöneticilerine örnek olacaktır. Onun küçük kalbinde ailesi ve çiftliğine olan sevgisi, aklında ise bu yaşta aileme nasıl destek olurum bilinci var. Ve ben onun sayesinde bugün burada olmaktan ve ülke tarımında 1 dönümde elde ettiğimiz rekor hasattan onur duyuyor ve kendisine bizleri motive ve teşvik ettiği için teşekkür ediyorum" dedi.

DOĞAL ÜRETİLİYOR, DOĞAL OLARAK KENDİSİNİ HAFTALARCA KORUYOR

Maralfalfa bitkisinin bir diğer önemli özelliği de hasat sonrası saklama koşullarının sadeliği ve yüksek form dayanıklılığı. Ürün benzerleri ile kıyaslandığında saklama sürecinde hiçbir katkı maddesine ihtiyaç duymuyor, ayrıca özel bir saklama alanı yada malzemesine de ihtiyaç duymuyor.

3 aya yakın süreyle açık havada kalabiliyor ve günlük olarak hayvanlara sunulan porsiyonların ilk dökümü ve son dökümü arasında tazelik, kalite ve besin değeri açısından eksilme yada fark bulunmuyor. Hayvancılıkla uğraşanlar için besi alanlarının yakınında belirlenecek alanlarda yüksek verim ile mikro ekim alanlarında istenilen hedeflere hesaplı bütçeler ile ulaşılabilir. Hayvan yemi satıcıları için de benzer bir piyasa söz konusu; saklama ve nakliye standartlarındaki hesaplı maliyetler ile yüksek kar getirisi bu üründe mevcut.