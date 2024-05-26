İzmir'de 'sahiplendirme' şenliği

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültürpark'ta yuva arayan can dostlar ile hayvanseverleri bir araya getirmek için düzenlenen Sahiplendirme Şenliği yoğun ilgi gördü.İZMİR (İGFA) - Kültürpark, yuva arayan can dostlar için anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyesi, İzmir Kent Konseyi, Konak Kent Konseyi iş birliği ve Hayvanlar İçin Projeler Derneği (HİPDER) katkılarıyla 25-26 Mayıs tarihlerinde Ahşap Sahne’de düzenlenen Sahiplendirme Şenliği’nin ilk gününde kamuoyunun tartıştığı sokak hayvanları düzenlemesine tepki öne çıktı.

Can dostların yeni yuvalarına kavuştuğu etkinliğin açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ı temsilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç, Konak Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu'ya vekâleten Konak Kent Konseyi Genel Sekreteri Alper Yağlıdere, Hayvanlar İçin Projeler Derneği (HİPDER) Kurucusu Funda Bonomo, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve gönüllüleri ile yurttaşlar katıldı. Etkinlik yarın da 16.00-21.00 saatlerinde yapılacak.

KARŞIYAKA’DAKİ UYGULAMALAR İZMİR GENELİNE YAYILACAK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır konuşmasına Başkan Dr. Cemil Tugay'ın konuya özel mesajını paylaşarak başladı. Başkan Tugay mesajında "Karşıyaka'da 5 yıl başkanlığım boyunca özellikle sahipsiz köpeklerin kısırlaştırılması konusunda örnek nitelikte çalışmalar yürüttük. Sokakta üreyen köpek neredeyse kalmadı. Bunu İzmir geneline yayacağız" dedi. Yıldır, ayrıca “Sokak hayvanlarının itlaf edilmelerinden bahsetmek büyük bir vicdansızlıktır. Bugün hayvanların hakları için mücadele ediyoruz. Doğada olan bütün varlıklar için mücadele etmeyi kendimize görev biliriz. Öldürmek için değil yaşatmak için varız” dedi.

''SATIN ALMA SAHİPLEN”

Açılış konuşmasında söz alan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ise sokak hayvanları için yürüttükleri kısırlaştırma çalışmalarından söz ederek “Sokak hayvanları için mobil araçlarımızla sokakta bakım hizmeti vermeye ve 'Satın alma, Sahiplen!' mottosuyla onlara birer yuva bulmaya devam edeceğiz" dedi.

İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç konuşmasında sokak hayvanları ile ilgili yasa tasarısına değinerek, "Umarız, bu konuda bir sağduyu hakim olur ve söz konusu yasa taslağı parlamentoya sunulmadan önce sivil toplumun, meslek odalarının, yerel yönetimlerin ve kent konseylerinin görüşlerine başvurularak taslak yeniden oluşturulur. Çağdaş toplumlarda ve çağdaş hukukta, herhangi bir canlı için her ne sebeple olursa olsun, yetkili kılınan organlarca gerçekleştirilecek itlaf, yaşama son verme gibi eylemleri meşru kılan yasal düzenlemeler, hukuki meşruiyetten mutlak yoksun olur, toplum vicdanında da hiçbir zaman kabul görmez" ifadelerinde bulundu.

Etkinlikte bir köpeği sahiplenen Deniz Demirci, “Etkinliğe gelir gelmez ben de bu can dostumuzu gördüm ve sahiplendim. Daha önce de istiyordum fakat bugüne nasipmiş. Beraber güzel bir hayat yaşayacağımızı düşünüyorum. Bu tarz etkinliklerde daha çok olmalıyız. Sokaktaki canlarımız için çözümün de uyutulma olmaması gerekiyor” dedi.