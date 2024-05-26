Son Dakika

İzmir'de 'sahiplendirme' şenliği

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültürpark'ta yuva arayan can dostlar ile hayvanseverleri bir araya getirmek için düzenlenen Sahiplendirme Şenliği yoğun ilgi gördü

YAŞAM 26.05.2024, 09:42
İzmir'de 'sahiplendirme' şenliği

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültürpark'ta yuva arayan can dostlar ile hayvanseverleri bir araya getirmek için düzenlenen Sahiplendirme Şenliği yoğun ilgi gördü.İZMİR (İGFA) - Kültürpark, yuva arayan can dostlar için anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyesi, İzmir Kent Konseyi, Konak Kent Konseyi iş birliği ve Hayvanlar İçin Projeler Derneği (HİPDER) katkılarıyla 25-26 Mayıs tarihlerinde Ahşap Sahne’de düzenlenen Sahiplendirme Şenliği’nin ilk gününde kamuoyunun tartıştığı sokak hayvanları düzenlemesine tepki öne çıktı.

Can dostların yeni yuvalarına kavuştuğu etkinliğin açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ı temsilen İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç, Konak Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu'ya vekâleten Konak Kent Konseyi Genel Sekreteri Alper Yağlıdere, Hayvanlar İçin Projeler Derneği (HİPDER) Kurucusu Funda Bonomo, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve gönüllüleri ile yurttaşlar katıldı. Etkinlik yarın da 16.00-21.00 saatlerinde yapılacak.

KARŞIYAKA’DAKİ UYGULAMALAR İZMİR GENELİNE YAYILACAK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır konuşmasına Başkan Dr. Cemil Tugay'ın konuya özel mesajını paylaşarak başladı. Başkan Tugay mesajında "Karşıyaka'da 5 yıl başkanlığım boyunca özellikle sahipsiz köpeklerin kısırlaştırılması konusunda örnek nitelikte çalışmalar yürüttük. Sokakta üreyen köpek neredeyse kalmadı. Bunu İzmir geneline yayacağız" dedi. Yıldır, ayrıca “Sokak hayvanlarının itlaf edilmelerinden bahsetmek büyük bir vicdansızlıktır. Bugün hayvanların hakları için mücadele ediyoruz. Doğada olan bütün varlıklar için mücadele etmeyi kendimize görev biliriz. Öldürmek için değil yaşatmak için varız” dedi.

''SATIN ALMA SAHİPLEN”

Açılış konuşmasında söz alan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ise sokak hayvanları için yürüttükleri kısırlaştırma çalışmalarından söz ederek “Sokak hayvanları için mobil araçlarımızla sokakta bakım hizmeti vermeye ve 'Satın alma, Sahiplen!' mottosuyla onlara birer yuva bulmaya devam edeceğiz" dedi.
İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç konuşmasında sokak hayvanları ile ilgili yasa tasarısına değinerek, "Umarız, bu konuda bir sağduyu hakim olur ve söz konusu yasa taslağı parlamentoya sunulmadan önce sivil toplumun, meslek odalarının, yerel yönetimlerin ve kent konseylerinin görüşlerine başvurularak taslak yeniden oluşturulur. Çağdaş toplumlarda ve çağdaş hukukta, herhangi bir canlı için her ne sebeple olursa olsun, yetkili kılınan organlarca gerçekleştirilecek itlaf, yaşama son verme gibi eylemleri meşru kılan yasal düzenlemeler, hukuki meşruiyetten mutlak yoksun olur, toplum vicdanında da hiçbir zaman kabul görmez" ifadelerinde bulundu.

Etkinlikte bir köpeği sahiplenen Deniz Demirci, “Etkinliğe gelir gelmez ben de bu can dostumuzu gördüm ve sahiplendim. Daha önce de istiyordum fakat bugüne nasipmiş. Beraber güzel bir hayat yaşayacağımızı düşünüyorum. Bu tarz etkinliklerde daha çok olmalıyız. Sokaktaki canlarımız için çözümün de uyutulma olmaması gerekiyor” dedi.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 37 99
2. Fenerbahçe 37 96
3. Trabzonspor 37 64
4. Başakşehir 37 58
5. Beşiktaş 37 56
6. Sivasspor 38 54
7. Kasımpasa 37 53
8. Alanyaspor 38 52
9. Rizespor 37 50
10. Antalyaspor 38 49
11. A.Demirspor 37 44
12. Samsunspor 38 43
13. Kayserispor 38 42
14. Konyaspor 37 41
15. Gaziantep FK 37 41
16. Ankaragücü 37 40
17. Karagümrük 38 40
18. Hatayspor 37 38
19. Pendikspor 37 37
20. İstanbulspor 37 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 34 75
2. Göztepe 34 70
3. Sakaryaspor 34 60
4. Bodrumspor 34 57
5. Ahlatçı Çorum FK 34 56
6. Kocaelispor 34 55
7. Boluspor 34 53
8. Gençlerbirliği 34 51
9. Bandırmaspor 34 50
10. Erzurumspor 34 44
11. Ümraniye 34 43
12. Manisa FK 34 40
13. Keçiörengücü 34 40
14. Adanaspor 34 39
15. Şanlıurfaspor 34 38
16. Tuzlaspor 34 38
17. Altay 34 10
18. Giresunspor 34 7
Takımlar O P
1. M.City 38 91
2. Arsenal 38 89
3. Liverpool 38 82
4. Aston Villa 38 68
5. Tottenham 38 66
6. Chelsea 38 63
7. Newcastle 38 60
8. M. United 38 60
9. West Ham United 38 52
10. Crystal Palace 38 49
11. Brighton 38 48
12. Bournemouth 38 48
13. Fulham 38 47
14. Wolves 38 46
15. Everton 38 40
16. Brentford 38 39
17. Nottingham Forest 38 32
18. Luton Town 38 26
19. Burnley 38 24
20. Sheffield United 38 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 95
2. Barcelona 37 82
3. Girona 38 81
4. Atletico Madrid 38 76
5. Athletic Bilbao 38 68
6. Real Sociedad 38 60
7. Real Betis 38 57
8. Villarreal 38 53
9. Valencia 37 48
10. Osasuna 38 45
11. Deportivo Alaves 37 45
12. Getafe 37 43
13. Sevilla 37 41
14. Celta Vigo 37 40
15. Las Palmas 37 39
16. Rayo Vallecano 38 38
17. Mallorca 37 37
18. Cadiz 38 33
19. Almeria 38 21
20. Granada 38 21