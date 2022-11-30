İzmir'de rallicilerden öğrencilere trafik eğitimi

İzmir Karabağlar Agah Efendi İlkokulu, Avis Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nda yarışan ve dereceler elde eden üç pilotu okulunda ağırladı.İZMİR (İGFA) -Geçtiğimiz hafta Millî Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında trafiğin tanımı, kuralları, trafik güvenliğinin önemi, trafikte insanların rolleri ve iletişim konularının öğretilmesi amacıyla, "Ailelerde Trafik Bilincinin Geliştirilmesi İş Birliği Protokolü", Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından imzalanmıştı.

Bu kapsamda İzmir Karabağlar Agah Efendi İlkokulu, Avis Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nda yarışan ve dereceler elde eden üç pilotu okulunda ağırladı.

AVIS 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nda birinci olan Pilot Sevcan Sağıroğlu, ikincilik ipini göğüsleyen Çiğdem Tümerkan ve Türkiye dördüncülüğü bulunan pilot Özgür Şenyüz öğrencilerle bir araya geldi.

Pilotlar ve onları heyecanla dinleyen öğrenciler, öncelikle 'Trafik Güvenliği' konulu animasyon filmini izleyerek üzerine konuşurken, güvenli sürüşle ilgili eğitim verdiler.

Daha sonra pilotlar çocuklarla yarış anılarını ve mesleki kariyerleri ile hayat öykülerini paylaştılar. Hayatlarında ilk defa bir ralli aracını okulun bahçesinde gören ögrencilerin mutluluğu görmeye değerdi.

Öte yandan Karabağlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Ender Karabulut da seminere katıldı.