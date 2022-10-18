İzmir'de Pera Bebek için anlamlı etkinlik

İzmir’de davet organizasyonları düzenleyen Hande Çoban, fotoğrafçı arkadaşı Gizem Atak’la birlikte anlamlı bir etkinlik düzenliyor.İZMİR (İGFA) - İzmir'de 21 Ekim Cuma akşamı Bella Vista Event’te düzenlenen etkinlikte toplanan gelirin bir kısmı SMA savaşçısı Pera bebeğe bağışlanacak.

Pera bebek için düzenlenen etkinlikte Arif Saçlı, Suat Su ve DJ Necil Aydın yer alacak.

Yakalandığı meme kanserini 6.5 ayda yenmeyi başaran Hande Çoban, doğum gününde meme kanseri hastaları için 120 bin TL’lik bağış toplamıştı.

Hastalık sürecinde kızının saçlarını kestiği video milyonlarca kişi tarafından izlenen Çoban, mesaj yağmuruna tutuldu. Tedavi sürecinin tamamını sosyal medyadan paylaştı. Herkese moral ve motivasyon vermeye çalışan Çoban, kül olurken ışık saçabilmeyi hedeflediğini, çok acılar çektiğini ama hep gülümsemeyi paylaştığını anlattı.

Sosyal sorumluluk projelerine her zaman destek olmaya çalıştığını ifade eden Çoban, fotoğrafçı Gizem Atak’la birlikte böyle bir etkinlik planladıklarını ve ilginin yoğun olduğunu söyledi.