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İzmir'de 'Masal Fabrikada Şenliği' düzenlenecek
YAŞAM 02.09.2023, 17:15
Türkiye’de bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan “Masal Fabrikada Şenliği” İzmir Torbalı Laber Kimya & İva Natura Üretim Tesisleri’nde gerçekleştirilecek.İZMİR (İGFA) - 23 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek olan etkinlikte; değerli araştırmacılar ve masal anlatıcılarının katılımı ile mitlerde her daim güzelliğe övgü yapılan masallar anlatılacak.
Hem yetişkinlere hem de çocuklara hitap edecek masal şenliği, kendin yap atölyeleri ile birlikte Anadolu’nun saklı oyunlarına vurgu yapacak…
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