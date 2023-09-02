İzmir'de 'Masal Fabrikada Şenliği' düzenlenecek

Türkiye’de bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan “Masal Fabrikada Şenliği” İzmir Torbalı Laber Kimya & İva Natura Üretim Tesisleri’nde gerçekleştirilecek.İZMİR (İGFA) - 23 Eylül Cumartesi günü gerçekleşecek olan etkinlikte; değerli araştırmacılar ve masal anlatıcılarının katılımı ile mitlerde her daim güzelliğe övgü yapılan masallar anlatılacak.

Hem yetişkinlere hem de çocuklara hitap edecek masal şenliği, kendin yap atölyeleri ile birlikte Anadolu’nun saklı oyunlarına vurgu yapacak…