İzmir'de korkutan deprem

AFAD verilerine göre İzmir'de, 08.20'de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aydın, Manisa, Uşak ve Denizli'den hissedilen deprem, korkuya neden oldu.İZMİR (İGFA) - AFAD verilerine göre İzmir Menderes'te 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 08.19'da meydana gelen depremin derinliği 8.51 kilometre olarak ölçüldü. Deprem Manisa, Aydın gibi çevre illerden de hissedildi.