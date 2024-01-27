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İzmir'de korkutan deprem
YAŞAM 27.01.2024, 08:32
AFAD verilerine göre İzmir'de, 08.20'de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aydın, Manisa, Uşak ve Denizli'den hissedilen deprem, korkuya neden oldu.İZMİR (İGFA) - AFAD verilerine göre İzmir Menderes'te 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 08.19'da meydana gelen depremin derinliği 8.51 kilometre olarak ölçüldü. Deprem Manisa, Aydın gibi çevre illerden de hissedildi.
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