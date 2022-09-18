İzmir'de Kavacık Üzüm Festivali, binlerce kişiyi ağırladı

İzmir Karabağlar'da üreticiler, gübre desteği dolayısıyla Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu’na teşekkür etti.İZMİR (İGFA) - Karabağlar Belediyesi’nin kırsal kalkınmayı desteklemek ve Coğrafi İşaret Belgeli Kavacık Üzümü’nü dünyaya tanıtmak amacıyla düzenlediği 10. Kavacık Üzüm Festivali, 2. gününde de yoğun ilgi gördü.

Temiz havada gezinmek, doğal ve taze yerel ürünler satın almak isteyen binlerce İzmirli, dün olduğu gibi bugün de köye akın etti.

Konuklar, köylülerin stantlarından alışveriş ederken Karabağlar Belediyesi’nin düzenlediği farklı etkinliklerde, keyifli saatler geçirdi. Müzikli balon, köpüklü balon, illüzyon gösterileri çocuklarla buluştu. Ziyaretçiler Kavacıklı Ressam Meryem Düzgünkaya Resim Sergisi’ni, Karabağlar Kent Konseyi’nin el işi ürünler kermesini gezdi. Ayrıca Grup Mevce konseriyle de gönüllerince eğlendiler. Maskot Bando ve animasyon gösterileri de gün boyunca sürdü.

GÜBRE TEŞEKKÜRÜ

Festival kapsamında Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ve eşi Fügen Selvitopu üretici stantlarını tek tek ziyaret ederek, köylülere bol kazanç dilediler.

Üreticiler ise, Karabağlar Belediyesi’nin üretim sezonu öncesi yaptığı gübre desteği nedeniyle Başkan Selvitopu’na teşekkür ederken ,“Üretim maliyetlerimiz çok arttı. Gübre alamaz hale gelmiştik. Dağıttığınız gübreler Hızır gibi yetişti. Sayenizde ürünlerimiz çok kaliteli oldu. Sağolun, varolun” dediler.