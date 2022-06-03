İzmir'de KAÇOK’tan kütüphanelere destek

Kadınları ve Çocukları Koruma ve Yaşatma Derneği'nin Türkiye'nin dört bir yanında 'Kitap Kurdu Geleceğin Umudu' mottosuyla başlattığı projede sırada İzmir vardı.İZMİR (İGFA) - Konak Mimar Sinan İlkokulu'nda önceden devletin imkanlarıyla var olan kütüphanenin zenginleştirme konusunda adım atan KAÇOK Derneği, Yaşa Çocuk Derneği ile de el ele vererek Türkiye'nin dört bir yanında ikamet eden gönüllülerinin, üyelerinin ve hayırseverlerin gönderdiği bilişim, kırtasiye ve kitap destekleriyle zenginleştirdiği kütüphanenin açılışını yaptı.

KAÇOK Derneği'nin Başkanı Aslı Mercan Sarı ve Başkan Yardımcısı Hazal Karadağ Yurdagül, kadınlar ve çocuklar için asıl mücadele alanı, asıl zafer kazanılması gereken alan eğitim olduğuna dikkati çekildi. Yurdagül, "Bu argümanla yola çıkarak 'Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır' diyen Atatürk'ün sözünün ışığında bunu kendilerine misyon edinen KAÇOK Derneği daha uygar ve sağlıklı bir toplumun kadınlara ve çocuklara ihtiyacı vardır, bu anlamda KAÇOK olarak üstlendiğimiz misyonla yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Umudun yaşatıldığı her Y-yerdeyiz" dedi.