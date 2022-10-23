İzmir'de İZDEDA maden işçileri için lokma döktürdü

İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği İZDEDA, Bartın'ın Amasra ilçesinde yitirilen 41 maden işçisi için Konak Meydanı'nda lokma döktürdü.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Konak Meydanı'nda "Acınız acımızdır" diyerek lokma hayrında bulunan İZDEDA'nın etkinliğine dernek gönüllüleri ile depremzedeler ve vatandaşlar katıldı.

Bartın'ın Amasra ilçesindei maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 41 maden işçisi için gerçekleşen lokma hayrına, Dernek Başkanı Haydar Özkan, Bartı'nda taziye ziyaretinde olduğundan dolayı katılamadı. Bartın'dan mesaj gönderen Başkan Özkan, "Taziye ve Geçmiş olsun ziyaretimizde, Bartın Valisi Sayın Dr.Nurtaç Arslan Hanımefendi ve Bartın Vali Yardımcısı Sayın Abdullah Akdaş, Şahsıma ve ekibimize çok yardımcı oldu ve mihmandar eşliğinde şehit yakınlarıyla irtibat kurdurdular aynı zamanda şehit ailelerinden çok dua aldık. Kendilerinede teşekkürü bir borç bilirim. Acılar paylaştıkça azalır. Biz 80 bin İzmirli 117 şehit vermiş depremzede olarak acınızı acımız gördük. Başınız sağolsun Bartın" dedi.