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İzmir'de istihdam için toplanıldı

YAŞAM 26.10.2023, 11:14
İzmir'de istihdam için toplanıldı

İzmir İl İstihdam Mesleki Eğitim Kurulu, 2023 yılı 4. Olağan Toplantısını İzmir Vali Yardımcısı Hüseyin Karameşe'nin başkanlığında gerçekleştirdi.İZMİR (İGFA) - İzmir İl İstihdam Ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı yapıldı.

İzmir Vali Yardımcısı Hüseyin Karameşe'nin açılış konuşmasının sonrasında İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Kadri Kabak'ın kurum faaliyetleriyle ilgili sunumu ile devam eden toplantıda, 2023 yılı Denetim Kurulu tarafından denetlenen kurs ve programlar hakkında kurul üyeleri bilgilendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Ömer Yahşi, İl Mesleki Eğitim Politikaları hakkında bilgi verdi.

Gündemdeki diğer maddeleri görüşerek karara bağlayan kurulda İzmir Vali Yardımcısı Hüseyin Karameşe, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Üyelerine çalışmalara katkılarından dolayı teşekkür ederek, toplantıların işgücü piyasasına faydalı olması dileğinde bulunarak sonlandırdı.

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