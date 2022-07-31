İzmir'de iştah açan 'doğal' buzlu menü

İzmir’de hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerine çıkmınca Doğal Yaşam Parkı’nda sıcak alarmı verildi. Sıcaktan iştahı kaçan hayvanlar, özel hazırlanan buzlu menüyü afiyetle tüketiyor, suya girerek serinleme fırsatı buluyor.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kente kazandırdığı Avrupa’nın sayılı hayvanat bahçeleri arasında gösterilen İzmir Doğal Yaşam Parkı’nda sıcak alarmı verildi.

Sıcak hava nedeniyle iştahları kapanan hayvanların beslenmesine yardımcı olmak için beslenme alışkanlıklarına göre hazırlanan yiyecekler, buz kalıplarının içerisinde donduruldu. Bu “serin menüyü” iştahla yiyen park sakinleri, hem serinledi hem de karınlarını doyurdu. Zaman zaman 40 dereceyi bulan sıcaklardan korunabilmek için barınaklarındaki gölge alanları tercih eden park sakinleri, her fırsatta suya girerek serinlemeye çalışıyor.

Buzlu yiyecek kalıplarında hayvanın türüne göre et veya çeşitli meyvelerle yiyeceklerin servis edildiğini belirten İzmir Doğal Yaşam Parkı Müdürü Şahin Afşin, “Hayvanlar bu sayede hem sağlıklı bir şekilde besleniyor, hem de serinliyor. Lemurlar, ayılar ve sırtlanlar bu soğuk ziyafetin tadını doyasıya çıkarırken, Bengal kaplanı daha çok yüzerek serinlemeyi tercih ediyor. Fil ailesi ise buzlu meyvelerini afiyetle yedikten sonra soğuk suyun altında keyif yapıyor. Mutfağımızda biyologlar tarafından özel menüler oluşturuluyor. Yazın ziyaretçiler Tropik Merkez’i gezmeyi tercih ediyor. Çünkü yaz ve kış burada sıcaklık sabit ve 26 derece” dedi.