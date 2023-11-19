İzmir'de hayat felç oldu

Özellikle yurdun batı bölgelerini etkisi altına şiddetli yağışlar İzmir’de de yaşamı etkiledi. Fırtına ile birlikte sabah saatlerinden itibaren yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımı aksadı. Kente ortalama 58,5 kilogram yağış düştü. Denizin taştığı Kordon başta olmak üzere bir çok semtte hayat felç oldu.İZMİR (İGFA) - İzmir’de etkili olan aşırı yağışların yaratabileceği olumsuzlukları önlemek için İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İtfaiye, Fen İşleri, Zabıta daireleri ile birlikte İZSU Genel Müdürlüğü’ne tüm birimler seferber oldu. Kısa süre içinde şehre düşen 58,5 kilogram yağış bazı bölgelerde ulaşımı aksatırken, İZSU ekipleri, yağmur ızgaraları, kanallar, dere ağızları ve yataklarında önleyici çalışmalar ve anlık müdahalelerde bulundu. Yağmurla birlikte etkili olan şiddetli rüzgar deniz ulaşımını aksattı. Vapur seferlerine bir süre ara verildi. Altınyol Turan mevkiinde aşırı yağış nedeniyle toprak kayması meydana geldi. Yola dökülen topraklar trafiğin geçici olarak aksamasına neden oldu. Balçova Mehmetçik Bulvarı’nda bulunan Yahya Deresi’ne yüksek kesimlerden şiddetli gelen yağmur suları kısa süreli taşkına neden oldu. Ekiplerin yaptığı acil müdahale sayesinde sorun giderildi

Binden fazla personel sahaya indi Sabahın erken saatlerinde kent genelinde görülen şiddetli yağışlar süresince İZSU Genel Müdürlüğü 214 iş makinası ve 765 personel görev yaptı. İtfaiye Dairesi Başkanlığı da 350 personeli ve ekipmanıyla yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır tutuldu. İZSU ekipleri dere ağızlarında ve yataklarında su akışına engel olarak taşkın riski yaratacak durumlara da müdahale etti. 2019 yılından bu yana tamamlanan yatırımların kronikleşen noktalarda su baskınlarına engel olduğunu belirten İZSU yetkilileri, “Tespit ettiğimiz 20 noktada yaşanan sorunları ise en kısa sürece çözüme kavuşturacağız” şeklinde konuştu.