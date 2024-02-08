İzmir'de 'Hayat Boyu Öğrenme' buluşması

Hayat Boyu Öğrenme Daire Başkanları İzmir’de bir dizi ziyaretlerde bulundu.İZMİR (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Araştırma, Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Hüseyin Kendirci, Göç ve Acil Durumlarda Eğitim Daire Başkanı Cihan Kıvanç, Eğitim Programları Daire Başkanı Meriç Murathan Yiğitel ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu İnsani ve Sosyal Kalkınma Bölümü Başkanı Laurent Guirkinger İzmir programı kapsamında bir dizi ziyarette bulundu.

İki gün süren ziyaretin ilk etabında‘Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi’ (PIKTES) projesinde görev alan il proje koordinasyon ekip üyeleri ile (İKE) İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünde bir araya gelen heyet, kentte yürütülen PIKTES çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Toplantının ardından Karabağlar İbrahim Kavur İlkokulu ve Yunus Emre Ortaokulunu ziyaret eden heyet, okullarda incelemelerde bulundu.

PIKTES kapsamında okullarda yürütülen Yaz Dönemi Erken Çocukluk Eğitimi Programı (EÇE), Türkçe dil kursları ve uyum sınıfları hakkında bilgi alan daire başkanları, öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.Okul ziyaretlerinin ardından İzmir Olgunlaşma Enstitüsüne geçen heyet, enstitüde bulunan atölyeleri ve müzeyi gezdi.

Programın ikinci gününde MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Araştırma, Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Hüseyin Kendirci ve Eğitim Programları Daire Başkanı Meriç Murathan Yiğitel, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü Cemil Meriç Toplantı Salonunda halk eğitim merkezi müdürleriyle hayat boyu öğrenme kurumları toplantısında buluştu.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Erarslan, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Araştırma, Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Hüseyin Kendirci ve Eğitim Programları Daire Başkanı Meriç Murathan Yiğitel ile merkez ilçelerin halk eğitimi merkezi müdürleri katıldı.

Toplantıda, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Erarslan, İzmir’de yürütülen hayat boyu öğrenme çalışmaları ve sayısal verilerden oluşan sunum yaptı. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Eğitim Programları Daire Başkanı Meriç Murathan Yiğitel, Bakanlığın hizmet anlayışı hakkında bilgi verirken ekip ruhuylaçalışmanın önemine değinen Araştırma, Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Hüseyin Kendirci, İzmir’de çalışmaların büyük bir ekip ruhuyla yapıldığını görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.