İzmir'de ‘Hayalimdeki Gökyüzü’ farkındalığı

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ‘2 Nisan Otizm Farkındalık Günü’nde fark yarattı.İZMİR (İGFA) - Otizmin tanınması, toplumsal duyarlılığın artırılması ve farkındalık sağlamak amacıyla İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Hava Kuvvetleri Komutanlığı işbirliği ile “Gökyüzündeki Farkındalık” etkinliği düzenledi.

Çiğli Ana Üs Jet Komutanlığında gerçekleştirilen etkinliğe; İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, 2. Ana Jet Üs Komutanı Pilot Tuğgeneral Doğan Mart ve 122. Jet Eğitim Filo Komutanı Pilot Albay Bilal Çetin ile filo personeli katıldı.

İlk olarak 2. Ana Jet Üs Komutanı Pilot Tuğgeneral Doğan Mart’ı makamında ziyaret eden çocuklar, komutanlık binası önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından Üs C havuzunda uçakların iniş ve kalkışlarını izleyen öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde uçakları ve hangarları gezdi. Unutamayacakları bir gün geçiren özel çocuklar, ‘Hayalimdeki Gökyüzü’ çerçevesiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

PİLOTLAR OTİZM FARKINDALIK PEÇLERİYLE UÇUŞ YAPACAK

Hangarda 122. Jet Eğitim Filo Komutanı Pilot Albay Bilal Çetin tarafından karşılanan özel çocukların sevinci görülmeye değerdi. Filo personelinin günün anısına kendilerine ait askeri peçleri hediye etmesine kayıtsız kalamayan özel çocuklar, pilot öğretmenlere otizm farkındalık peçleri taktı. Hafta boyu uçuşlarını çocukların kendilerine hediye ettiği otizm farkındalık peçleri ile yapacak olan pilotlar, böylelikle bu farkındalığı devam ettireceklerini dile getirdiler.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi; otizmin artan yayılım hızıyla dönemin en önemli insani sorunlarından biri haline geldiğini söyledi. Yahşi, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

‘Evlatlarımız, aileleriyle birlikte birer başarı hikâyesidir. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bizler de yavrularımızın ve ailelerinin mutluluğu için hiç durmadan çalışıyoruz, otizmli çocuklarımızın yaşamlarını daha kolay hale getirebilmek için projeler üretiyoruz. Toplumun her kesimi, kendilerinden farklı gelişim gösteren otizmli bireylere, yaşamın her safhasında pozitif, destekleyici ve hayatlarını her yönden kolaylaştırıcı tutum ve davranışlarla yaklaşarak var olan farklılıkların sorun olmaktan çıkması adına gerekli tüm adımları atmakla yükümlüdür.”