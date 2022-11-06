İzmir'de geri dönüşüme sanatsal mesaj

İzmir Doğal Yaşam Parkı çevresinde yerlere atılan geri dönüştürülebilir atıkları toplayan Karşıyaka Sınav Koleji ortaokul öğrencileri, elde ettikleri teneke içecek kutusu, pet şişe, dondurma çubuğu, CD gibi malzemelerle 1,5 metrelik bir kartal heykeli ortaya çıkardı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesinin desteğini de alarak öncelikle İzmir Doğal Yaşam Parkı çevresinde yerlere atılan geri dönüştürülebilir atıkları toplayan Karşıyaka Sınav Koleji ortaokul öğrencileri, bu yolla elde ettikleri teneke içecek kutusu, pet şişe, dondurma çubuğu, plastik kapak, CD gibi malzemeleri kullanarak bir buçuk metrelik bir kartal heykeli oluşturdu. Onlara sosyal bilgiler ve resim öğretmenleri mentörlük etti.

Geri Dönüşüm Kartal Heykeli’nin açılış töreninde öğrencileri İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanı Kemal Kılıç, Sasalı Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Şahin Afşin ile İzmir Sınav Kolejleri Kurucu Temsilcisi İlker Sümer yalnız bırakmadı.

Gençlerin sürdürülebilir bir gelecek istediğini belirten İlker Sümer, "Yapılan araştırmalar dünyadaki çevre kirliliğinin yüzde 50’sinin, son yıllarda meydana geldiğini ortaya koyuyor. Biz insanlar gün geçtikçe daha fazla çöp oluşturuyoruz. Bu durum hem nüfusumuzun giderek artmasından ve hem de daha önemlisi bizden önceki nesillerin hiçbirinin sahip olmadığı kadar çok eşyaya sahip olmamızdan kaynaklanıyor. Evimiz olan dünyamızın geleceği için bilinçli tüketiciler olmaya ve geri dönüştürülebilir atıklarımızı ayrıştırarak onlara geri dönüşüm yoluyla ikinci bir şans tanımaya mecburuz. Örneğin bir şişeyi yeniden imal etmek yerine geri dönüşümünü gerçekleştirmek, bir televizyonu 20 dakika çalıştırabilecek kadar enerji tasarrufu yapmamızı sağlıyor. Ve geri dönüşüme gönderilen bir şişe sadece üç haftadan daha kısa bir zamanda tekrar süpermarket raflarında yerini alabiliyor. İsviçre ve Finlandiya’da cam şişe ve kavanozların yüzde 90’ından fazlasının geri dönüşümü yapılıyor. Bugün açılışını yaptığımız Geri Dönüşüm Kartal Heykeli’ni meydana getiren gençler, bizlerden, hepimizden geri dönüşüm konusunda yüzde 100 oranına ulaşmamızı bekliyorlar" diye konuştu.