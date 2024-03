İzmir'de gençlere afet bilinci aşılaıyor

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve AFAD koordinesinde deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

İZMİR (İGFA) - ‘Deprem Farkındalık Haftası’ kapsamında İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve AFAD koordinesinde planlanan deprem tahliye tatbikatı, Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi-4’te gerçekleştirildi.

Deprem tahliye tatbikatına; İzmir Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, Konak Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürü Nazif Ekinci ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

AFAD ve İzmir MEB AKUB ekibi liderliğinde gerçekleşen tatbikatta; deprem tahliyesi, yüksek kat kurtarma, binadan yaralı çıkarma, yangın tatbikatı ve arama kurtarma köpeği itaat gösterileri yapıldı.

‘DEPREM FARKINDALIK EĞİTİMLERİ GENİŞ KİTLELERE ULAŞMALI’

Tatbikatı izleyen İzmir Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, ‘Deprem coğrafyasında yer alan ülkemizde, eğitimin her kademesinde çocuklarımıza ve gençlerimize afet eğitimi verilmesini son derece önemsiyoruz. Van depremine bir konferans salonunda yakalanan ve önceden bu eğitimi alan öğrencilerimiz, deprem anında bilinçli bir şekilde ‘çök-kapan-tutun’ pratiği ile depremin geçmesini beklerken salondaki birçok yetişkin kapılara yığılmıştı. Bu örnek bize deprem konusunda farkındalık kazandıran tatbikatların önemini bir kez daha hatırlatıyor.” dedi. Deprem farkındalık eğitimlerinin geniş kitlelere ulaşmasının önemini hatırlatan Vali Yardımcısı Çorumluoğlu, öğrencilerden okulda aldıkları afet eğitimlerini ailelerine anlatmalarını istedi.

‘ÖNCELİĞİMİZ HER KOŞULDA TEDBİR ALINMASIDIR’

Konuyla ilgili görüşlerini belirten İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, Türkiye’nin ve İzmir’in doğal afetler nedeniyle riskli bir bölgede yer almasından kaynaklı yaşanabilecek her türlü afet için hazırlıklı olmanın önemini vurguladı. Yahşi, “İzmir eğitim ailesi olarak önceliğimiz 850 bin öğrenci, 60 bin öğretmen ve çalışanın her koşulda güvenliği için her türlü tedbirin alınmasıdır. Bu nedenle afetler yaşanmadan evvel tedbir alınmasının, en az afet sırasındaki müdahale kadar önemli olduğu gerçeğini benimsememiz ve hazırlığımızı buna göre yapmamız gerekiyor.İdarecilerimizden öğretmenlerimize, öğrencilerimizden velilerimize kadar afete hazırlık ve afet yönetimi bilincini yaygınlaştırmamız büyük önem arz ediyor. Yüce Rabbimiz hiç kimseyi afetlerle imtihan etmesin, acılar yaşatmasın.” dedi.

1-7 MART DEPREM HAFTASI

Çocuklarda ve gençlerde afet yönetimi bilincinin oluşturulması ve gençlerin depreme hazırlıklı olmaları amacıyla her yıl 1-7 Mart tarihleri arasında düzenlenen Deprem Haftası dolayısıyla deprem başta olmak üzere ülkemizin tüm afetlere hazır olması için AFAD koordinasyonundaki kurum ve kuruluşlar çalışmayı sürdürüyor. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü de AFAD işbirliğiyle gençlerin ve vatandaşların alması gereken bireysel önlemlere ve acil durum tahliye sürecine 1-7 Mart Deprem Haftası ile dikkat çekiyor.