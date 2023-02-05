İzmir'de “Geleceği Görüyoruz” buluşması

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenleyeceği İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi hazırlıkları kapsamında yapılan uzman toplantıları “Geleceği Görüyoruz” buluşmasıyla tamamlandı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 15-21 Şubat 2023 tarihleri arasında “Geleceğin Türkiyesi’ni inşa ediyoruz” sloganıyla düzenlenecek İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin yedi aydır süren hazırlık toplantılarında sona gelindi. 10 Ağustos ve 1 Aralık 2022 tarihleri arasında düzenlenen ve kongrenin ilk safhasını oluşturan paydaş buluşmalarının ardından kongre çalışmalarında ikinci aşama uzman toplantıları, “Geleceği Görüyoruz” buluşması ile tamamlandı. Son toplantı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ev sahipliğinde İzQ Girişimcilik Merkezi’nde yapıldı.

İnovasyon ve teknolojik değişime uyum Sivil, şeffaf ve tam katılımcı bir girişim olan İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi uzman toplantılarının sonuncusu “Geleceği Görüyoruz” buluşmasına, akademisyenler, uzmanlar, ekonomi yazarları, girişimciler ve iş insanları katıldı. Katılımcılar paydaş buluşmalarında ortaya çıkan üç deklarasyonu inovasyon ve teknolojik değişime uyum temaları çerçevesinde ele aldı. Ekonomi ve teknoloji dünyasındaki çığır açıcı değişikliklere ilham veren gelişmelerin tartışıldığı toplantıda, ikinci yüzyılında Türkiye Cumhuriyeti ekonomisinin teknolojiyi en verimli nasıl kullanacağı konusunda öneriler konuşuldu.

“İyi tasarlanmış bir gelecek bırakmak istiyoruz” Toplantının sonunda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, çalışmaların uzun süredir devam ettiğimi ve sona doğru yaklaştıklarını belirterek, “Geleceği ön görmek oldukça zorlaştı. Büyük bir hızla, büyük değişimler yaşanıyor. Gelecek artık kolay kolay öngörülebilir olmaktan çıktı. Ama her şeye rağmen geleceğe dair bir vizyon ortaya koymak, hazırlık yapmak da kaçınılmaz. Aksi takdirde gelecek nasıl olsa geliyor. Sizin bir hazırlığınız yoksa ne getireceği de belli olmuyor. Oysaki tercihler yapmak, geleceğe dair öngörülerde bulunmak ve bu öngörüler, tercihler ışığında da bir gelecek inşa etmeye çalışmak…'Evet yapmamız gereken bu' diye düşündük” dedi.

Bir çağ değişiyor Bir çağın değiştiğini ifade eden Başkan Tunç Soyer, “Pandeminin önemli bir kırılma noktası teşkil ettiği ve yeni bir çağın kurulmakta olduğunu söyleyebiliriz. Belki bir zihniyet değişimi de gerekiyor. Kurumsal bir takım değişiklikler gerekiyor. Birçok alanda yapılması gereken çok çalışma var. Bugün farklı yerlerden bu toplantı için gelen değerli uzmanlarımız, hepimize umut verdi. Bunun mümkün olduğunu gösterdiler. Her birinin katkısı, değerlendirmesi son derece zihin açıcı ve yol gösterici oldu. Katkıları için teşekkür ediyorum” dedi.

“Hayal kurma refleksi gelişti” Geleceğe dair umutların büyütüldüğü bir toplantı olduğunu vurgulayan Başkan Soyer, “Bizler bu topraklarda ortak hayal kurma refleksini kaybetmiştik. Nihayet o ortak hayal kurma refleksinin de geliştiğini görüyoruz. Yaptığımız toplantılarda birçok veri topladık. 15-21 Şubat tarihleri arasında da bütün bu verilerden, bütün bu analizlerden yola çıkarak ortak gelecek inşası için adım atmış olacağız. Ortak gelecek inşası fikri bizi çok heyecanlandırıyor. Yeni çağa girerken umudumuzu koruyarak, üzerinde yaşayan herkesin çok daha büyük bir mutluluk, sağlık ve huzurla yaşayacağı bir ülkeyi, yaşayacağımıza olan inancımızı pekiştirmiş olduk” diye konuştu.

Kimler katıldı? Toplantıya Dr. Ali Ercan Özgür, Alphan Manas, Başak Taşpınar Değim, Emre Dönmez, Ergi Şener, Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, Fatih Özçelik, Doç. Dr. Hicran Atatanır, Prof. Dr. Hüsnü Erkan, Öğretim Üyesi Dr. Kamuran Soylu, Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu, Doç. Dr. Mehmet Toran, Muhittin Bilget, Öğretim Üyesi Dr. Murat Adil Salepçioğlu, Murat Özbilgi, Mustafa Saim Uysal, Prof. Dr. Mustafa Tanyeri, Müslüm Sarı, Prof. Dr. Osman Aydoğuş, Reşat Kutucular, Salim Kadıbeşegil, Sema Gür, Öğretim Görevlisi Sevay İpek Aydın, Sinan Biçici, Dr. Şeref Oğuz, Dr. Taylan Yıldız, Tınaz Titiz, Tuğçe Yılmaz Özbilgi, Prof. Dr Tuğrul Daim, Uğur Gürses, Ulvi Puğ, Ümit Aşkan, Yusuf Işık katıldı. Buluşmada Erinç Sahan, Piraye Antika, Prof. Dr. Selva Demiralp, Prof. Dr. Funda Barbaros ile Mehmet Öğütçü ise çevrimiçi olarak yer aldı.

Uzmanlardan önemli kararlar Kongrenin birinci aşamasında yapılan çiftçi, işçi ve sanayici-tüccar-esnaf buluşmaları sonucunda hazırlanan sonuç metinleri kamuoyuyla paylaşılmıştı. İkinci aşamayı oluşturan uzman toplantılarında ise paydaşlar tarafından hazırlanan taslak deklarasyonlar değerlendiriliyor. Uzman toplantıları, döngüsel kültür kavramının ayaklarını oluşturan birbirimizle, doğamızla, geçmişimizle ve gelecekle uyum başlıklarını esas alarak düzenleniyor. İlk uzman toplantısı olan “Birbirimizden Razıyız” buluşması, 13 Ocak’ta Aziz Vukolos Kilisesi'nde düzenlendi. Buluşmada farklı ekonomik, sosyal ve kültürel özelliklere sahip toplulukların temsilcileri ile demokrasi ve insan hakları konusunda çalışan 48 uzman bir araya geldi.

İkinci uzman toplantısı “Doğamıza Dönüyoruz” başlığı ile 20 Ocak’ta İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi’nde (İZTAM) düzenlendi. Toplantıda ekoloji ve ekonomi arasındaki ilişki üzerinde çalışan 39 akademisyen ve uzman doğa ile uyumlu bir ekonominin nasıl inşa edileceğini ortaya koymak için buluştu. Kongre hazırlıkları kapsamındaki dört uzman toplantısından üçüncüsü olan “Geçmişimizi Anlıyoruz” buluşması, 25 Ocak’ta İzmir’in en eski yerleşim birimi olan Yeşilova Höyüğü’nde yapıldı. Toplantıda 39 tarihçi, arkeolog, edebiyatçı, uzman ve akademisyen geçmişten gelen birikimle geleceğin nasıl inşa edileceğini tartışmak için bir araya geldi. Uzmanlar, akademisyenler ve fikir insanları daha önceki paydaş toplantılarında ortaya konan üç bildirgeyi kavramsal ve akademik açıdan mercek altına alarak ana kongre için tavsiye kararları oluşturuyor.

Kongre programı açıklandı Sivil, şeffaf ve tam katılımcı bir girişim olan İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi, 15-21 Şubat 2023 tarihleri arasında düzenlenecek. Kongrenin sonucunda yeni yüzyıla yön verecek politika önerileri tüm Türkiye ile paylaşılacak. Yedi gün sürecek İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin programı açıklandı. Kongre programında ana oturumlar, delege buluşmaları, forumlar ve sanatsal faaliyetler bulunuyor. Kongre boyunca siyasetçiler ve belediye başkanları da farklı etkinliklerde bir araya gelecek. Kongrenin sekretaryası İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzmir Planlama Ajansı (İZPA) tarafından yürütülüyor. İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi’nin programı, etkinlik takvimi ve diğer tüm bilgiler için iktisatkongresi.org ziyaret edilebilir.