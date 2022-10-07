İzmir'de 'engelsiz' kültür turu

Herkes İçin Turizm Derneği, MİNA Derneği tarafından hazırlanan “Engelsiz Kültür Amaçlı Geziler Hakkında Bilgi Alışverişi” projesi kapsamında engelli bireylerle Kemeraltı Çarşısı’nın kültürel yerlerini gezerek erişilebilirlik değerlendirmesinde bulundular.İZMİR (İGFA) - Toplumsal yaşamda engellinin doğru algılanması noktasında farkındalık çalışmaları yapmak, için yola çıkan Herkes İçin Turizm Derneği, MİNA Derneği tarafından hazırlanan “Engelsiz Kültür Amaçlı Geziler Hakkında Bilgi Alışverişi” projesine ortak oldu.

Türk Alman köprüsü Vakfı tarafından da desteklenen proje kapsamında İzmir’de bulunan engelli bireylerden oluşturulan grupla Kemeraltı Çarşısı’nın kültürel yerlerini gezen dernek üyeleri, kimi zaman engellerle karşılaşırken kimi zaman ise gönül rahatlığı ile turlarını sürdürdüler.

Proje hakkında bilgi veren Herkes İçin Turizm Derneği Başkanı Ali Aydoğmuş, “Proje de kapsamında biz oluşturduğumuz bir grup genç ile Kemeraltı'nın kültürel noktalarını ziyaret ederek erişilebilirlik değerlendirmesi yaptık. Bu etkinliğimize 4 işitme engelli, 3 görme engelli, 1 zihinsel engelli ve 2 ortopedik engelli arkadaşımızla refakatçileri katıldı. Kimi yerde engellerle karşılaştık kimi yerde de rahatça dolaştık ve sonuçta Kemeraltı’nın kültürel yapısını öğrendik. Bu turumuzda bize kültürel bilgileri rehber arkadaşımız Osman Ünal aktarırken işitme engelli arkadaşlarımıza da bilgileri tercüman arkadaşımız Güven Kosavalı aktardı. Ortağımız Mina Derneği de benzer bir uygulamayı Berlin'deki PfauenInsel müzesinde gerçekleştirecek ve daha sonra çevrim içi yapılacak olan bir toplantıyla elde edilen bulgular gençler tarafından birbirlerine online sunulacak” dedi.

Başkan Aydoğmuş, amaçlarının farklı engel gruplarındaki bireyleri birbirleriyle tanıştırıp kaynaştırmak olduğunu söyledi.