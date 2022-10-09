İzmir'de Efes Selçuklu çocuklara 'iklim' atölyesi

İzmir'de Efes Selçuk İklim Atölyeleri Projesi’nin lansmanı Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde yapıldı.İZMİR (İGFA) - Efes Selçuk Belediyesi ile Atölye Deneme Sanat ve Ekoloji Derneği’nin, Fransa’nın Türkiye Büyükelçiliği hibe desteği ile hayata geçirdiği, İzmir St. Joseph Lisesi ve İzmir Fransızca Öğretmenleri Derneği’nin destekleri ile zenginleşen Efes Selçuk İklim Atölyeleri Projesi’nin lansmanı yapıldı.

Lansmana Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Fransa Türkiye Büyükelçiliği Sivil Toplum İle İş birliği Sorumlusu Romain Lacahmbre, Dernek Başkanı Seçil Vildan Çubukçu, Başkan Yardımcısı Buse Altun, Yönetim Kurulu Üyesi Ekin Gündüz Özdemirci ve sivil toplum örgütleri temsilcileri katıldı.

Efes Selçuk İklim Atölyeleri Projesi ile Efes Selçuk’ta yaşayan 7- 14 yaş arası 1500 çocuğa ulaşılarak, çocukların çevre konusunda bilinçlenmesi ve bu konuda günlük yaşamlarında yeni beceriler kazanmasını sağlamak amaçlanıyor.

Efes Selçuk İklim Atölyeleri Projesi lansmanında projenin önemini anlatan Atölye Deneme Sanat Derneği Genel Sekreteri Pelin Topçu; Efes Selçuk İklim Atölyeleri Projesi’nin temel motivasyonunun kültür ve sanatın yaratıcı gücünü kullanarak çocukları mevcut ekolojik kriz ve iklim değişikliği konusunda bilinçlendirmek olduğunu belirterek “ Sinema, masal, tasarım, fotoğraf, resim, müzik, doğa oyunları ve hak temelli çevre atölyeleri ile çocukların yaratıcılıklarını ortaya koyabilecekleri bir alan açmayı hedefliyoruz” dedi.

Fransa Türkiye Büyükelçiliği Sivil Toplum İle İş birliği Sorumlusu Romain Lacahmbre, iklim değişikliği ile mücadelede uluslararası dayanışma ve iş birliğinin önemine dikkat çekerek “Fransa Büyükelçiliği 2020 yılından bu yana her sene sivil toplum örgütlerine yönelik çevre temalı projelere çağrıda bulunuyor. Çocuklar geleceğin aktörleridir. Gezegenimizin zenginliklerini muhafaza etmesi ve sürdürülebilir bir dünya inşa edilebilmesi için çocukların doğru şekilde eğitilmeleri bir mecburiyettir. Selçuk Belediyesi ile Atölye Deneme Sanat ve Ekoloji Derneği’ne bu sağduyulu proje için teşekkür ediyorum” dedi.