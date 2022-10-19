İzmir'de Çiğli'nin ilk Sanat Akademisi açıldı

İzmir'de Çiğli Belediyesi Kaklıç Sanat Akademisi, Kaklıç Mahallesi’nde düzenlenen törenle hizmete açıldı.İZMİR (İGFA) - Çiğli Belediyesi, bu doğrultuda önemli bir projeyi hayata geçirdi.

Heykel, resim, seramik ve su kabağı süsleme kurslarının düzenleneceği Kaklıç Sanat Akademisi Kaklıç Mahallesi’nde düzenlenen törenle açıldı.

Açılış törenine CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan, Çiğli Gelecek Partisi İlçe Başkanı Şemsettin Kotluk, Çiğli Deva Partisi İlçe Başkanı Yakup Ateş, Çiğli Saadet Partisi İlçe Başkanı Hüseyin Ayın, Çiğli Kent Konseyi Başkanı İbrahim İncesu, Çiğli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Arif Altıkulaç, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları, dernekler, muhtarlar ve vatandaşların yanı sıra çok sayıda basın mensubu katılım gösterdi. Akademi bünyesinde düzenlenecek kurslara Kaklıç ve Sasalı Mahallesi sakinleri başta olmak üzere Çiğlili tüm vatandaşlar ücretsiz katılabilecek. Kursiyerler ürettikleri sanat ürünlerini kurulacak stantlarda satarak aile bütçelerine de katkı sağlayabilecek.

Kaklıç Sanat Akademisi faaliyetlerine Türkiye’nin saygın heykeltıraşlarından Ekin Erman’ın resim ve heykel sergisi ile başladı. Başkan Gümrükçü açılışa katılan vatandaşlar ile birlikte sergiyi gezerek Erman’ın birbirinden güzel eserlerini inceledi.

Kaklıç Sanat Akademisi açılış töreninde konuşan Başkan Gümrükçü, “Kaklıç, şehir merkezine yakınlığı, sahip olduğu doğal güzellikler, muhafaza ettiği köy dokusu ve sanatsal üretim potansiyeli ile ender görülen yerleşim yerlerinden birisi. Çiğli Belediyesi olarak, Kaklıç’ın bu özelliklerini doğru değerlendirerek bir sanat köyü yaratmak istiyoruz. Açılışını yaptığımız Sanat Akademisi ile hem farklı alanlarda sanatsal üretimde bulunmak isteyen sanatçıları tek bir merkezde buluşturacağız hem de sanatsal üretime dahil olmak isteyen vatandaşlarımıza ücretsiz kurslar vereceğiz. Akademi bünyesinde üretilen sanat eserlerinin bölge halkına katma değer olarak dönmesi için de çalışmalarını tamamlamak üzere olduğumuz iki sanat sokağında stantlar kuracağız. Kaklıç’ı hayalini kurduğumuz sanat köyü hüviyetine kavuşturduğumuzda gerek o bölgenin gerekse Çiğlimizin kültür, sanat ve ekonomik anlamda çehresi değişecek” ifadelerini kullandı.