İzmir'de bu tarla çocukları toprakla buluşturuyor

İzmir'in Selçuk ilçesine “Tohumdan Sofraya, Sofradan Tohuma” Projesi ile Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde çocuklar toprakla buluşurken, üretimin tohum ile başlayan yolculuğuna tanık oldu.İZMİR (İGFA) - Efes Tarlası Yaşam Köyü'nde gerçekleştirilen "Tohumdan Sofraya, Sofradan Tohuma" Projesi, çocukları toprakla buluşturarak önemli bir deneyim kazandırıyor. Proje kapsamında çocuklara sadece tarımı değil, aynı zamanda toprağın ve doğanın değerini anlamalarını sağlayarak gelecek nesiller için sürdürülebilir yaşam bilinci kazandırılıyor.

Çocuklara sürdürülebilir tarımın, atalık tohumun önemini uygulamalı olarak öğretmeyi amaçlayan “Tohumdan Sofraya, Sofradan Tohuma” Projesi için Efes Tarlası Yaşam Köyü’ne gelen öğrenciler, burada toprağa dokunarak çalışmaları uygulamalı olarak izlediler.

Efes Tarlası Yaşam Köyü’ne gelen ve yaz için topan patlıcan tohumlarını eken Misket Anaokulu öğrencileri, ayrıca geçtiğimiz kış ekilen turpların hasadını da yapmanın heyecanını yaşadılar. Ege Eğitim Vakfı Okulları Özel Gaziemir Ortaokulu öğrencileri de köklendirilen kekikleri saksıya alarak, yazlık sebzelerin tohumlarını ektiler. Öğrenciler ayrıca Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde yer alan Köy Enstitüleri Anı Odası’nı ziyaret ederek, Cumhuriyet tarihinin en büyük eğitim seferberliği hakkında bilgi edindiler.

“Tohumdan Sofraya, Sofradan Tohuma” Projesi kapsamında Efes Selçuklu çocuklar geçtiğimiz yıl ektikleri tohumların hasadını yaparken yeni tohumlar ekerek üretimin yolculuğuna tanıklık etmeye devam ediyorlar.

Geçtiğimiz yıl projenin başlangıcında toprağa ektikleri tohumların hasadını yaparak emeklerinin meyvesini gören Efes Selçuklu çocukların, bu yıl da yeni bir üretime tanıklık etmelerinin önemine dikkat çeken Efes Tarlası Yaşam Köyü Koordinatörü Ziraat Mühendisi Mustafa Kemal Özdalyan, toprakla doğrudan temas halinde olan çocukların yapılan bu çalışmadan keyif aldıklarını görmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.