İzmir'de ara tatilde aile içi iletişim motivasyonu

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ara tatil sürecinde de öğrencilerin ve velilerin yanında olmaya devam ediyor.İZMİR (İGFA) - 2023-2024 eğitim öğretim yılı ara tatilinde öğrenci ve ailelerininmoral ve motivasyonlarını artırarak birlikte keyifli zaman geçirmeleri için bir dizi etkinliğe ev sahipliği yapan İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, "Veli Akademileri" ile bir ilki gerçekleştiriyor.

Yarıyıl tatili boyunca düzenlenenetkinliklerden ilki, ilkokul öğrencileri ve aileleriyle birlikte gerçekleştirilen "Ailemle Oynuyoruz" atölyesi oldu.

Bu atölye, ev ortamında da oynanabilen, öğrencilere farklı bakış açıları kazandıran ve aile içi iletişimi güçlendiren etkinliklere ev sahipliği yaptı. İlkokul ve ortaokul öğrencileri için planlanan diğer bir etkinlik, "Akıl-Zekâ Oyunları" atölyesinde ilkokul ve ortaokul öğrencileri aileleri ile birlikte zekâ oyunları aracılığıyla iş birliği, akıl yürütme, stratejik düşünme gibi üst düzey bilişsel becerilerini geliştirilme fırsatını yakaladı. Ayrıca, takım olarak rekabet edebilme ve rekabette centilmenlik gibi sosyal becerilerin de ön plana çıktığı bu atölyede aileler, çocuklarıyla birlikte eğlenceli, keyifli ve kaliteli zaman geçirdi.

Veli Akademileri ile aile içi iletişimi güçlendirmeyi, öğrencilerin sosyal duygusal gelişimlerine destek olmayı ve eğlenceli bir tatil süreci geçirmelerini amaçlayan İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bu tür etkinlikleri düzenleyerek ailelerle bir araya gelmeyi ve eğitim sürecini sadece okul ortamında değil, aynı zamanda evde de desteklemeyi hedefliyor.