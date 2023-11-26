İzmir'de alarm! Deniz taşabilir

İZSU Genel Müdürlüğü, itfaiye ve fen işleri dairesine bağlı ekipler sel olan yerlerde çalışmalar yaparken, Bostanlı, Mavişehir ve Konak, Alsancak kıyılarında deniz kabarması nedeniyle deniz taşkını yaşanabileceği uyarısında bulundu.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yapılan meteorolojik uyarıların ardından İzmir’de de etkisini gösteren kuvvetli yağışlar nedeniyle olumsuzluk yaşanan bölgelere müdahale ediyor. İZSU Genel Müdürlüğü, itfaiye ve fen işlerine bağlı yaklaşık 1200 personel ve 250 iş makinesiyle sahada gerekli önlemler alınıyor ve şikayetler doğrultusunda yaşanan sorunlar gideriliyor. İZSU ekipleri, kanal ve yağmur suyu ızgaralarında temizlik çalışmalarının yanı sıra derelerin çevresinde de taşkın riskini ortadan kaldıracak önlemler alıyor.

Deniz kabarmasına dikkat İZSU Genel Müdürlüğü’nce değerlendirilen hava basıncı, rüzgar ve yağış verilerine göre deniz kabarması ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. İZSU Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Bostanlı, Mavişehir bölgesi ile geceden itibaren 26 Kasım Pazar günü öğlene kadar Alsancak ve Konak bölgesinde taşkın ve sel riskinin yüksek olduğu vurgulandı. Deniz kabarmasının olduğu zaman diliminde yağışın artması halinde yağmur suyunun tahliyesinde sorun yaşanabileceği belirtildi. Özellikle bu bölgelerdeki araçların tahliye edilmesi, bölge esnafının da önlem alması yönünde çağrı yapıldı.