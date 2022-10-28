İzmir'de 99. yıla özel 'Dünden Bugüne Bergama' sergisi

Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. yılında "Dünden Bugüne Bergama" konulu Uluslararası Karma Resim Sergisi açılışı yapıldı.İZMİR (İGFA) - Bergama Belediyesi ve İzmir Sanat Grubu işbirliği ile organize edilen serginin açılışı Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, ilçe Kaymakamı Avni Oral, protokol üyeleri ve sanatçıların katılımı ile gerçekleştirildi.

Bergama Kültür Merkezi Fuaye alanında 30 Ekim 2022 Pazar gününe kadar gezilebilecek sergi açılışında bir konuşma yapan Belediye Başkanı Hakan Koştu, sanatçıların her birisine teşekkür belgesi sundu.

Başkan Koştu, "Bize bu cennet vatanı kanlarının son damlasına kadar müdafa ederek bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnet ile anıyorum. Yaşas? ?n Cumhuriyetimiz, ülkemiz ve Bergama'mız" dedi.