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İzmir'de 2020 depreminde yitirilenlere özel anma

YAŞAM 03.11.2022, 10:01
İzmir'de 2020 depreminde yitirilenlere özel anma

İzmir’de herkesi yasa boğan 30 Ekim 2020 İzmir depreminde hayatını kaybedenler anısına, Sayra ve Çınar’ın ev sahipliğinde, İzmir Depremi Farkındalık Gecesi düzenlendi.İZMİR (İGFA) -İzmir'de 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Sayra ve Çınar’ın ev sahipliğinde, İzmir Depremi Farkındalık Gecesi düzenlendi.

Rıza Bey Apartmanı`nda yitirdiğimiz 15 yaşındaki ikizler Sayra ve Çınar Alpgündüz’ün anısını yaşatmak için ‘İyilik İkizim’ projesi başlatan ailesi, depremde hayatını kaybedenleri andı. Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen anma gecesini ikizlerin annesi Tülin Batmaz’ın kuzeni sanatçı İclal Aydın sundu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, CHP İzmir İl Başkan Yardımcıları İpek Onbaşığlu ve Fulya Akçay ve İZDEDA Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Özkan’ın da katıldığı gecede, bir daha benzer acıların yaşanmaması dileğinde bulunuldu.

Anma gecesinin moderatörlüğünü üstlenen İclal Aydın, “Marmara Depremi’nde de büyük acılar yaşamıştık. Deprem gerçeğinin acısını, benim kuzenimin kapısını çalana kadar bu kadar derin hissetmemiştim. Çocuklar gittikten sonra onlar neden gitti, biz neden kaldık sorusuna yanıt aradı Tülin. Aslında benim de her sabah güne başlamama sebep olan bir yanıt vardı: ‘Yaşama anlam katmak gerekiyor.’ Geride kalanlara düşen yaşam ödevini hakkıyla yerine getirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

“ALKIŞLANMAYANLARIN HİKÂYESİ”

İkizlerin annesi Tülin Batmaz, aldığı her nefeste çocukları Sayra ve Çınar’ın yanında olduğunu hissettiğini ifade ederek, “ ‘Bir gün her şey fotoğrafta kalır’ sözünün en canlı örneklerinden biriyim. Anılarımızın fotoğrafta kalmaması için yakınlarınızın ellerini sıkı sıkıya tutun. Bugün ben de aranızda olmayabilirdim. Ben alkışlanmayanların hikâyesini yaşıyorum. Enkazda her çıkan alkışlanmıyormuş. Bunun bir anlamı olduğunu fark ettim ve İyilik İkizim Projesi başlattık. Bugün kocaman bir proje haline gelen İyilik İkizim Projesi, iyilik yapalım ve bunu çoğaltalım anlayışıyla büyümeye devam ediyor” diye konuştu.

Öte yandan piyanist Oğuz Kasap’ın Sayra ve Çınar'a Özel Bestesi ile başlayan gecede, İyilik İkizim Gönüllüleri ‘Adım Adım Geride Kalmak Dans Devinim Performansı’ gösterisi de gerçekleştirdi.

Anadolu Ateşi Westpark Kıvılcım Grubu’nun Sayra&Çınar Özel Koreografisi ile devam eden anma gecesinde, Ahura Ritim Topluluğu da depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı müzikle, şarkılarla andı. İkizlerin annesi Tülin Batmaz ve babası Alican Alpgündüz’ün Sayra ve Çınar’ın sevdiği şarkıları birlikte söylediği anma gecesi kapsamında İyilik İkizim Gönüllüleri’nin açtığı sergi de yer aldı.

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