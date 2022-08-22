İzmir'de 11. Şakir Süter Gazetecilik Yarışması sonuçlandı

Bergamalı merhum gazeteci – yazar Şakir Süter anısına İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Bergama Belediyesi iş birliği ile bu yıl 11’ncisi düzenlenen Şakir Süter Gazetecilik Yarışması sonuçlandı. Bergama Ticaret Odası ve Bergama Kültür ve Sanat Vakfı desteğiyle düzenlenen yarışmaya bu yıl 56 eser katıldı. Yarışma ödül töreni 29 Ağustos'ta.İZMİR (İGFA) - Şakir Süter Gazetecilik Yarışması Jürisi, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Mehlika Gökmen, İGC Üyeleri Gazeteciler Gülçin Ayçe, Kenan Yeşil, Kenan Çimen, Saadet Erciyas, Hakan Dirik, Sadık Pala, Ertan Gürcaner, Bergama Belediyesi Basın Danışmanı Gazeteci Ferit Özcan ve Bergama Belediyesi Özel Kalem Personeli Gönül Uçaker’den oluştu. Yarışmaya katılan eserler jüri üyeleri tarafından titizlikle incelendi.

25 Ocak 1950’de Bergama'da doğan ve çok sevdiği gazetecilik mesleğine 1970 yılında Akşam Gazetesi'nde muhabir olarak başlayan Şakir Süter’in meleğine aşık iyi bir gazeteci ve hemşehri olarak tüm Türkiye’de olduğu gibi doğup büyüdüğü Bergama’da çok sevildiğini söyleyen Belediye Başkanı Hakan Koştu, paydaşlarla birlikte düzenlediğimiz bu yarışmayla değerli hemşehrileri merhum Şakir Süter adını yaşatmayı sürdürdüklerini söyledi.

Jürinin yaptığı değerlendirme sonucunda ödül almaya hak kazanan eserler şöyle belirlendi:

Haber Ödülü: Hande Nayman –İyilik bulaşıcıdır –Demirören Haber Ajansı

Röportaj Ödülü: Gökçe Adar–Harkov-İzmir Hattı / Ukrayna'dan İzmir'e 'zor'unlu yolculuk–9 Eylül Gazetesi

Araştırma İnceleme Ödülü: Ahmet Buğra Tokmakoğlu–Dünya’nın gemi çöplüğü: Aliağa–Ege Telgraf Gazetesi

Fotoğraf Ödülü:Seza Nur Demirparmak–Srebrenitsa kurbanları soykırımın 27. yılında anıldı –Ticaret Gazetesi

İnternet Haberciliği Ödülü:Semra İğtaç Torunlar, Atatürk ıslak imzalı beratları satıyor– Gazete Durum

Vecdi Altay İGC Özel Ödülü: Ceyhan Torlak–Pişkin katil para peşinde –Sabah Gazetesi

Osman Bayatlı Özel Ödülü: Emin Urgun–Bergama’nın kayıp tapınağı Athena Nikephorion – BERTO (Bergama Ticaret Odası Dergisi)

Bergama Belediyesi Özel Ödülü: Mazlum Vesek–Benim Adım Memet–Emekçi Türk halkıyım ben– Ege Telgraf Gazetesi

Ekonomi Özel Ödülü (Bergama Ticaret Odası Ödülü): Çağla Geniş–Kapıcılık hapis hayatı gibi–İlkses Gazetesi