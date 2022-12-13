İzmir Çiğlili çocuklara 'Ağız ve Diş Sağlığı' taraması

İzmir'de Çiğli Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde toplum sağlığını korumak amacıyla başlatılan Önleyici Sağlık Hizmetleri çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Kasım ayında 1000 çocuğun ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ve Çiğli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’nce organize edilen çalışmalar kapsamında haftanın iki günü Çiğli sınırları içerisinde ikamet eden anaokulu ve ilkokul öğrencileri ziyaret ediliyor.

Kasım ayı içerisinde Diş Tarama Tırı ile yapılan ziyaretler kapsamında 1000 anasınıfı ve ilkokul öğrencisinin ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı.

Diş macunu ve fırçası dağıtılarak uygulamalı olarak diş fırçalama teknikleri öğretildi. Tarama sonuçları belli olan öğrencilerin sağlık durumlarıyla ilgili ailelere bilgi verildi.

Ağız ve diş sağlığı taraması hakkında açıklamalarda bulunan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Kasım ayı için belirlenen bin çocuk hedefine ulaşarak 2022 yılı Ocak ayından bu yana toplam 8 bin 469 öğrencimizin taramasını tamamladıklarını açıkladı. Başkan Gümrükçü, taramalar sonucunda çocukların sağlık durumlarıyla ilgili ailelere bilgi verdiklerinib belirterek, "Tedavi edilmesi gereken ancak maddi sıkıntılar sebebiyle tedavisi yapılamayan çocukların masraflarını da biz üstleneceğiz. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte sürdürdüğümüz uygulama kapsamında çocuklarımıza erken yaşta diş fırçalama alışkanlığı kazandırmayı amaçlıyoruz” dedi.