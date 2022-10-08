İzmir Çiğli’de Pinhani rüzgarı esti

İzmir'in Çiğli Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Çiğli'ye Hoş Geldiniz" gençlik konserinde sahne alan alternatif rock müziğinin sevilen gruplarından Pinhani binlerce gence unutamayacağı bir gece yaşattı.İZMİR (İGFA) - Düzenlediği kültür sanat etkinlikleriyle adından sıkça söz ettiren İzmir'in Çiğli Belediyesi, üniversite eğitimi için farklı şehirlerden Çiğli’ye gelen gençlere müthiş bir konserle merhaba dedi. Alternatif rock müziğin sevilen gruplarından Pinhani’nin sahne aldığı “Çiğli’ye Hoş Geldiniz” gençlik konseri binlerce gencin katılımıyla gerçekleşti. İzmir’in farklı ilçelerinden gelen gençler Pinhani grubunun sevilen şarkılarını hep birlikte söylediler.

Çiğli “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganıyla inledi

Konser alanını hınca hınç dolduran gençlerin coşkusu Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’nün sahneye çıkmasıyla zirve yaptı. Binlerce genç hep birlikte “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı attı. Başkan Utku Gümrükçü de gençlerin sloganlarına eşlik etti.

Başkan Gümrükçü: “Atatürk’ün izinden yürümeye devam edin”

Konsere gelen gençleri selamlayan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Sizler geleceğimizin teminatısınız. Eğitim yaşantınızın güvenli, huzurlu ve mutlu geçmesi için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Genç ve Katip Çelebi Üniversitesi’nde yüksek lisans yapan bir belediye başkanı olarak ihtiyaçlarımızın farkındayım. Çiğli’de yaşayan ve üniversite eğitimi için farklı şehirlerden kentimize gelen gençlerimize havalar daha fazla soğumadan güzel bir sürpriz yapmak istedik. Pinhani grubunu sizlerle buluşturduk. Önümüzdeki bir yıl içerisinde yapacağımız hizmetlerle üniversite yerleşkesinin bulunduğu Balatçık Mahallemizi vakit geçirmekten daha fazla keyif alacağınız bir yapıya kavuşturacağız. Ayrıca yaptığımız düzenle ile öğrenci kartınızla belediye tesislerimizden %25 indirimle yararlanabileceksiniz. Sizlere tavsiyem, yarınlara Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan ayrılmadan bilimin ışığında yürümeye devam edin. Bizler daima bir adım arkanızda olacağız. Bu vesileyle hepimize unutulmaz bir gece yaşatan çok kıymetli Pinhani grubuna bir kez daha teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.