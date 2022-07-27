İzmir Çiğli’de eski Başkan Solak’a hüzünlü veda

İzmir'de dün geçirdiği ani kalp krizi sonrasında ofisinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata vedan eden Çiğli Belediyesi eski Başkanı Metin Solak düzenlenen duygu dolu törenle sonsuzluğa uğurlandı.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Çiğli ilçesinde 2009-2014 yılları arasında Belediye Başkanı olarak görev yapan Metin Solak, son yolculuğu öncesinde Çiğli Belediyesi önünde cenaze töreni düzenlendi.

Törene CHP YDK Üyesi, Genel Başkan Baş Danışmanı Mahir Polat, CHP İzmir Milletvekilleri Kamil Okyay Sındır ve Bedri Serter, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, CHP İzmir İl Başkan Yardımcıları, önceki dönem belediye başkanları, CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan, CHP Menemen İlçe Başkanı Ömer Güney, CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Murat Serdar Koç, CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Cemil Balyeli, CHP’li önceki dönem ilçe başkanları ile siyasi partilerin ilçe başkanları, parti teşkilatları, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar, belediye bürokrat ve personeli ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Konuşmaların ve taziye kabulünün ardından tören alanından dua ve karanfillerle uğurlanan cenaze önce Evka 2 Cemevine götürüldü ardından da Harmandalı mezarlığında defnedildi.

Metin Solak’ın oğlu Barış Solak, çok üzgün olduğunu belirterek, “Böyle bir konuşmayı hiç yapamayacak gibi yaşadım ama bugün bunun böyle olmadığını anladım. Allah herkesten razı olsun, çok üzgünüm” dedi.

Metin Solak’ın hem önemli bir mücadele adamı olduğunu kaydeden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü de, “Metin Solak önemli bir mücadele insanıydı, sabırlı ve azimliydi. Siyaseti ve belediyeyi sıkı sıkı kavrayarak işini yapar ve çalışırdı. Hem meclis üyesi hem belediye başkan yardımcısı hem de belediye başkanı olarak hizmet etti. Bizler hiç kavga etmeden beraber çalıştık birbirimizi savunduk. Çiğli Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi ve Akvaryum Kafe’de büyük bir emeği vardı, biz de onun hizmetlerini daha da büyüteceğiz. Metin Solak’ın ailesi bizim ailemiz, dostları da bizim dostlarımız herkes bunu bilsin. Tüm ailesinin başı sağ olsun ama biz de sizin evladınızız ve buradayız bunu da herkes böyle bilsin. Mekanı Cennet olsun” diye konuştu.

Solak’ın bir gönül dostu olduğunu ifade eden CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır da, Çiğli’ye bıraktığı eserler o aramızdan ayrılsa da nesiller boyunca bu kent halkına hizmet edeceğini kaydetti.

Okunan dualar eşliğinde Metin Solak Harmandalı’da toprağa verildi.