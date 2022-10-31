İzmir Çiğli’de 'Edebiyat' buluşmaları

İzmir'de Çiğli Belediyesi, Kadın Yazarlar Derneği (KYD) ve Çiğli Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin katkılarıyla hayata geçirdiği Yazma Atölyesinde birbirinden değerli yazarlar ile Çiğlili kadınları buluşturmaya devam ediyor.İZMİR (İGFA) - Birçok farklı alanda kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan Çiğli Belediyesi’nde edebiyat buluşmaları da hız kesmeden devam ediyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün organize ettiği Yazma Atölyesine yazarlar Sevim Korkmaz Dinç, Şerife Yalçınkaya, Gönül Çatalçalı, Ferda İzbudak Akıncı, Sülbiye Yıldırım, Kamile Yılmaz, Atiye Tümüklü, Gülden Aykanat, Deniz Uluköse Ceylan ve Emine Şimşek Emiral katılım gösteriyor. Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Kadın Yaşam Merkezi’nde Çiğlili kadınlar ile buluşan yazarlar; deneyimlerini, tecrübelerini, bilgi ve birikimlerini kadınlarla paylaşıyor.

Çiğli Belediyesi, etkinliğin tamamlanmasının ardından kadınların kaleminden çıkan hikayeleri geniş okuyucu kitlelerine ulaştırmak ve çok daha fazla kadının edebiyat ile uğraşmasını teşvik etmek amacıyla tüm hikayeleri tek bir kitapta toplayacak.