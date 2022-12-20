İzmir Çiğli'nin ödüllü projesine kadınlardan büyük ilgi

İzmir'de Çiğli Belediyesi tarafından, kadınların istihdama dahil edilmesine ve ekonomik olarak güçlenmesine destek olmak amacıyla başlatılan “Mor Akademi” projesi Çiğlili kadınların ilgi odağı olmaya devam ediyor.İZMİR (İGFA) - Kadınların hayatın her alanında daha aktif ve güçlü olması adına çalışmalarını sürdüren Çiğli Belediyesi’nin “Mor Akademi” projesi, ilçedeki kadınlar tarafından büyük ilgi görüyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nce yürütülen proje doğrultusunda kadınlara yönelik çocuk gelişimi, bilgisayarlı muhasebe, aşçılık, pastacılık, takı tasarımı, kuyumculuk, okuma yazma, İngilizce, ahşap boyama, rölyef, ev dekorasyon, deri tasarım, çanta şapka yapımı, mefruşat ve dijital pazarlama kursları düzenleniyor.

Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Kadın Yaşam Merkezi’nde düzenlenen kurslara katılmak isteyen anneler çocuklarını kurs süresi boyunca Çocuk Oyun Odalarına bırakabiliyor.

1244 KADIN İŞ SAHİBİ OLDU

Mor Akademi bünyesindeki kursları başarı ile tamamlayan kursiyerlere belge verilerek, iş bulmaları için ihtiyacı olan firmalarla kurumsal olarak irtibata geçiliyor. Akademinin kurulmasından bu yana 1244 kadın tamamladıkları kurslar doğrultusunda istihdam zincirine dahil edildi.

Mor Akademi projesi, kısa süre önce Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) ve merkezi İsveç’te bulunan Olof Palme İnternational Center (İnsan Hakları Kuruluşu) tarafından düzenlenen Cinsiyet Eşitlikçi Dönüşüm Ödülleri töreninde "Yerel Yönetimlerin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Duyarlılığı Kapasitesinin Artırılması Yolunda Sunulan En İyi Uygulama" kategorisinde ödüle layık görülmüştü. Çiğli Belediyesi adına ödülü alan Başkan Utku Gümrükçü, ödülü kendisine kitap sevgisini aşılayan öğretmen annesine ve Türk kadınlarına armağan etmişti.

Kadınların ideolojik dayatmalar ile toplumdan soyutlanmasına izin vermeyeceklerini vurgulayan Belediye Başkan Utku Gümrükçü, erkek egemen bir anlayış tarafından kadınlara bir hayat tarzı dayatılmaya çalışıldığına vurgu yaparak, söz konusu proje kapsamında 15 farklı branşta hobi ve meslek edindirme kurslarının düzenlendiğini, ‘Mesleğin cinsiyeti yoktur’ mottosuyla son 1,5 yılda bin 244 kadını istihdama dahil edildiğini söyledi.