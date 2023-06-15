İzmir Çiğli'den öğrencilere karne hediyesi

İzmir'de Çiğli Belediyesi, 2022-2023 eğitim öğretim yılını tamamlayan Çiğlili öğrencilere Astronomi, Havacılık ve Uzay Kampüsü (HUK) gezisi ve kitap hediye edecek.İZMİR (İGFA) - Çiğli Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yılda eğitim öğretim yılını tamamlayan öğrencilere bir takım karne sürprizi hazırladı. 16-17 Haziran tarihlerinde karneleriyle birlikte Ataşehir Mahallesi’nde bulunan Astronomi, Havacılık ve Uzay Kampüsüne gelen çocuklar kampüsü ücretsiz olarak gezebilecek.

BİLİM KİTABI HEDİYE EDİLECEK

Kampüs gezisini tamamlayan çocuklara okuma alışkanlığının pekiştirilmesi ve astronomi alanıyla ilgili farkındalıklarının artırılması amacıyla Çiğli Belediyesi tarafından hazırlanan “Sihirli bir Gerçek Bilim” kitabı hediye edilecek.

Çiğlili çocukları karne hediyelerini almaya davet eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Çocuklarımız zorlu ve yorucu bir eğitim öğretim yılını daha geride bıraktı. Çiğli Belediyesi olarak ilk hediyelerini biz vermek istedik. Bu yıl hizmete açtığımız ve çocuklar tarafından büyük ilgi gören Astronomi Havacılık ve Uzay Kampüsü iki gün boyunca karneleriyle gelen öğrencilerimize ücretsiz olacak. Ayrıca kampüsümüzü ziyaret eden her çocuğumuza belediyemiz tarafından hazırlanan bilim kitabını hediye edeceğiz. Çocuklarımızdan ricam yaz boyunca dinlensinler, gezsinler, eğlensinler ama kitap okumayı da ihmal etmesinler. Bizler her zaman çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.