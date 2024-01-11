İzmir Çiğli'de müjdeli açılış

İzmir'de Çiğli Belediyesi tarafından, yenileme çalışmaları tamamlanan Evka 5 Pazar Yeri ve Sosyal Tesisi düzenlenen törenle hizmete girdi. Başkan Gümrükçü açılışını yaptığı tesiste, tüm pazaryerlerinin üstlerinin kapatılacağını müjdeledi.İZMİR (İGFA) - Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü öncülüğünde kentin kronikleşmiş sorunlarını tek tek çözüme kavuşturan Çiğli Belediyesi, son olarak Evka 5 Mahallesi sakinlerinin yoğun talebi üzerine yenileme çalışmalarını tamamladığı Evka 5 Pazar Yeri ve Sosyal Tesisin açılışını gerçekleştirdi. Evka 5 Mahallesi’nde gerçekleştirilen açılışa başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

Açılışta konuşan Başkan Gümrükçü, “Bugün yaptığımız açılışta, Evka 5 Mahallesi’nde ikamet eden komşularımıza verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğunu yaşadık. Pazar yerinin zemin iyileştirmesi ve üzerinin kapatılması 25 Milyon liraya mal oldu. Pazar yerinin yanı sıra kadınlarımızın aynı Güzeltepe, Evka 2 ve Egekent’teki gibi sosyalleşebilecekleri, kooperatif sayesinde satış yapabilecekleri, satıştan elde ettikleri gelir ile hanelerine katkı sunabilecekleri; meslek kursları ile sertifika ve uzmanlıklarını artırabilecekleri bir merkezi de mahalleye kazandırdık. Burası Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüzün öncülüğünde haftanın yedi günü kadınlarımız tarafından aktif kullanılan bir merkez olacak. Mahallemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

“KÜÇÜK ÇİĞLİ VE BALATÇIK İÇİN İHALEYE ÇIKACAĞIZ”

Çiğli’deki açık olan tüm pazar yerlerinin üzerini kapatacaklarının müjdesini veren Gümrükçü, “Çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Başta Küçük Çiğli pazar yeri olmak üzere tüm pazar yerlerinin üzerini kapatacağız. 2024 yılı bütçemiz meclisten geçti. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde de onaylandı. En kısa sürede bu pazar yerlerinin ihalelerini yaparak, üzerlerini kapatma çalışmalarımıza başlayacağız. Bu çalışmalarımızın ardından pazar yeri olmayan Atatürk Mahallemize de modern ve içerisinde sosyal tesis bulunan bir pazar yeri kazandıracağız” diye konuştu.