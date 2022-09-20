İzmir Çiğli'de 'kadın-erkek eşitliği'ne destek

İzmir'de yerelde kadın erkek eşitliğinin sağlanmasına destek olmak amacıyla Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı (CEMR) belgesine imza atan Çiğli Belediyesi’nde Yerel Eşitlik Eylem Planı hazırlık çalışmaları başladı.İZMİR (İGFA) - Çiğli’de kadın erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Daha önce Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi tarafından düzenlenen Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı (CEMR) belgesine imza atan Çiğli Belediyesi’nde kent hizmetlerinin eşitliğe duyarlı yapılabilmesi için Yerel Eşitlik Eylem Planı çalışmaları başladı.

Hazırlık kapsamında ilk olarak Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) tarafından belediye bürokratlarına yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

CEİD Yönetim Kurulu Üyesi Sevinç Ünal ve Eğitim Koordinatörü Sunay Demircan belediye bünyesindeki bürokrat ve personellere eğitim verdi.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, toplumsal gelişim ve kültürel değişimin toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasıyla gerçekleştirilebileceğine inandıklarını belirterek, yerel belediye olarak, bu noktada üzerimize düşen sorumluluklar doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürdüklerini belirtti. Başkan Gümrükçü, "Kadın- erkek eşitliği çalışmalarına yerelden öncü olmak ve hizmetlerimizi cinsiyet eşitliği temelinde kapsamlı hale getirmek istiyoruz” dedi.