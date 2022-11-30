İzmir Çiğli'de 'Engelsiz Yaşam' sürüyor

İzmir'de Çiğli Belediyesi, ilçede ikamet eden engelli vatandaşların eğitimden ekonomiye, sosyal yaşamdan istihdama, sanattan spora hayatın her alanında daha güçlü ve aktif olarak yer alması adına hizmetlerini çeşitlendirerek sürdürüyor.İZMİR (İGFA) - Çiğli'de “eşit hizmet” anlayışıyla çalışmalarını sürdüren yerel belediyei, ilçede yaşayan engelli vatandaşların her türlü ihtiyaç ve sorunuyla yakından ilgilenmeye devam ediyor.

Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü iş birliği içerisinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında hali hazırda 500 haneye gıda kolisi, 73 haneye sıcak yemek, 200 haneye ev temizliği, 63 haneye hasta bezi desteği sağlıyor.

Tam donanımlı engelli nakil araçları ile 35 vatandaşa tedavi ve kontrolleri için nakil hizmeti sunuyor. Belediye ekipleri talepte bulunan 1290 engelli vatandaşı evlerinde ziyaret ederek kuaför, kişisel bakım ve banyo desteği de sağlıyor.

Doğuştan konuşamayan ve konuşma zorluğu çeken vatandaşlara yönelik başlatılan uygulama kapsamında alanında uzman terapistler 2022 yılında 91 kişiye konuşma ve dil terapisi hizmeti sağladı.

Taşıdıkları genetik Çölyak ve Fenilketonüri hastalığından ötürü beslenme konusunda sıkıntı yaşayan vatandaşlar için içerisinde; gluten içermeyen un, mısır unu, burgu makarna, arpa şehriye, köftelik bulgur, yüksük çorba, toros çorba, kakaolu kek ve kurabiye bulunan 155 adet gıda kolisi dağıtıldı.

Engelli bireylere yönelik kurs ve etkinlikler düzenlemeyi de ihmal etmeyen Çiğli Belediyesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde düzenlediği badminton, basketbol, kickboks, taekwondo, yüzme, zumba ve bilardo kurslarıyla sosyalleşme imkanı sunuyor.