İzmir Çiğli'de depremzedeler için konaklama teyakkuzu

İzmir'de Çiğli Belediyesi depremzedelerin konaklama ihtiyacı için teyakkuza geçtiİZMİR (İGFA) - Çiğli Belediyesi, deprem bölgesinden İzmir’e gelmek isteyen depremzedelerin konaklama ihtiyacına alternatif çözümler üretmek adına emlak sektörü temsilcileriyle bir araya geldi.

Çiğli Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu ve emlak sektörü temsilcileri katılım gösterdi. Katılımcılara deprem bölgesinden edindiği veriler ve Çiğli Belediyesi’nin devam eden dayanışma çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Utku Gümrükçü, emlakçıların konaklama ihtiyacıyla ilgili önerilerini tek tek dinledi ve notlar aldı.

Başkan Gümrükçü, 5. gün itibariyle deprem bölgesinden İzmir’e gelmek için kendilerine ulaşan 100’ün üzerinde yurttaş olduğunu belirterek, "Depremzedelerimizi taşıyan uçak ve gemiler de düşünüldüğünde ciddi bir nüfus hareketliliğinin yaşanacağı öngörülüyor. Bu noktada geç kalmadan konaklama ihtiyacına alternatif çözümler üretmek adına sektör temsilcileriyle bir araya geldik. Çözüm önerileriyle ilgili fikir alışverişinde bulunduk” dedi.

Gümrükçü, dayanışma çalışmalarına katılan gençlerden övgü dolu sözlerle bahsederek, İzmir’de misafir edecekleri yurttaşların her türlü ihtiyacıyla yakından ilgilenip, hiç kimseyi yalnız ve çaresiz hissettirmeyeceklerini söyledi.