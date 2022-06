İzmir Çiğli'de Çocuk Meclisi kuruldu

İzmir'de Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü öncülüğünde kurulan Çiğli Kent Konseyi son olarak Çocuk Meclisi’nin kuruluşunu tamamladı.İZMİR (İGFA) - Çiğli’de bulunan devlet ve özel okulların 4, 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerinin katılımı ile kurulan Çocuk Meclisi’nde 50'den fazla çocuk yer aldı.

Cinsiyet eşitliğinin sağlanması için okulların her sınıf kademesinden bir erkek ve bir kız öğrenci davet edildi. Kurulacak meclisin kuralları, seçim sistemi ve işleyişin yöntemi çocuklara bırakıldı. Davet edilen öğrenciler bir başkan seçerek rekabete girilmemesi gerektiği, her çocuğun fikrini özgürce söyleyip her toplantıya katkı koyabileceğini ifade etti.

Çocuklar 15 günde bir buluşarak kentin sorunlarını ve çözüm önerilerini konuşacaklar.

Her toplantıda ayrı bir kolaylaştırıcı ve sekretarya olacak. Çocuk Meclisi’nin işleyişi ve yönergesi yetişkinler tarafından değil çocuklar tarafından belirlenecek.

Çocuklar bir sonraki toplantının gündem önerilerini konuşarak buluşmayı sonlandırdı.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Çocuk Meclisi ile Kent Konseyi'nin 6'ncı meclisini kurduğunu anımsatarak, "6 ayda 6 meclisin kurulması ve bu meclislere katılım için yoğun talebin olması çok doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Kent Konseyimiz her geçen gün daha kapsayıcı oluyor. Cumhuriyetin çocuklarının demokrasiyi, katılımcılığı daha fazla benimsemesi için kurulan Çocuk Meclisimizin çok keyifli çalışmalara imza atacağını düşünüyorum" dedi.