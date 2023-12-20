İzmir Çiğli'de çifte açılış

Çiğli Belediyesi, ortağı olduğu Çiğli Flamingo Kooperatifi tarafından işletilecek olan Kasaplar Meydanı Flamingo Kafe ile Yeni Mahalle’de projelendirdiği Oyuncak Kütüphanesini düzenlediği törenle hizmete açtı.İZMİR (İGFA) - Kadınların hayatın her alanında daha aktif ve güçlü bir şekilde yer alması adına çalışmalarını sürdüren Çiğli Belediyesi, ortağı olduğu Çiğli Flamingo Kooperatifi tarafından işletilecek olan Kasaplar Meydanı Flamingo Kafenin açılışını yoğun bir katılımla gerçekleştirdi.

Açılışa CHP İzmir Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Zeki Çağın, Flamingo Kadın Kooperatifi Başkanı Eylem Özdemir, meclis üyeleri, muhtarlar, kadın hakları mücadelesi veren sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katılım gösterdi. Kasaplar Meydanı’ndaki açılışın ardından Yeni Mahalleye geçen heyet, Çiğlili çocukların dayanışma ve paylaşma kültürünü güçlendirerek oyundan ve oyuncaktan mahrum kalmaması amacıyla projelendirilen Oyuncak Kütüphanesinin açılışını yaptı.

Kasaplar Meydanı Flamingo Kafe açılışında konuşan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Çiğlimizin uzun yıllardır meydan anlamında bir zafiyeti vardı. İki aşamalı çalışmamızın ilk bölümünde Tören alanımızda da çevre düzenlemesi yaparak, Atatürk heykelimizi güzel bir noktaya taşıdık. Yerdeki taşları traverten ile değiştirdik, trafoyu kaldırdık. Çalışmamızın ikinci aşaması ise Çiğli’mizin tarihi bir simgesi olan Kasaplar Meydanıydı. Burası öğrenciler, kadınlar ve emeklilerimizin gün boyunca vakit geçirdiği bir nokta. Sirkülasyonun bu kadar fazla olduğu bir yerde hem esnaflarımızın hem de vatandaşlarımızın dinlenebileceği ve sosyalleşebileceği bir alan yaratmak istedik. Kooperatife üye kadınların evlerinde yaptıkları ürünleri satabilecekleri bir yer yaptık. Çiğli’nin tarihi simgeleri arasında yer alan ve uzun yıllardır kayıp olan ‘Devrim İçin Anıtı ve Atatürk büstümüzü orijinal yerine taşıdık. Son olarak da ortağı olduğumuz Çiğli Flamingo Kadın Kooperatifi tarafından işletilecek olan Flamingo Kafemizin açılışını yaptık. Tüm bu düzenlememler ve yatırımlar meydanı yaşayan bir yapıya kavuşturduk” dedi.

Başkan Gümrükçü, kadınların hayatın her alanında güçlü bir şekilde yer almaları için hizmet ve projeler ürettiklerini vurguladı.