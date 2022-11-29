İzmir Çiğli'de 'AIDS ile Mücadele' söyleşisi
İzmir'de Çiğli Belediyesi, 1 Aralık Dünya AIDS Günü'nde “HIV/AIDS Hakkında Merak Edilenler” konulu söyleşi ve sergiye ev sahipliği yapacak.İZMİR (İGFA) - Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün organize edeceği HIV/AIDS Hakkında Merak Edilenler” seminer ve sergisi 1 Aralık Perşembe günü Çiğli Belediyesi Fakir Baykurt Salonu’nda gerçekleştirilecek. Enfeksiyon
Hastalıkları Uzmanı Dr. Mürşide Tuncel Başoğlu’nun konuşmacı olarak katılacağı eğitim saat 17:30'da başlayacak ve halka açık olacak.
Toplum sağlığının korunmasına yönelik çalışmalar konusunda yerel yönetimlere önemli sorumluluklar düştüğünün altını çizen Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, özellikle AIDS ve Hepatit gibi salgın hastalıklarla mücadele konusunda toplumun bilinçlendirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, 1 Aralık Dünya AIDS Günü’nde gerçekleşecek söyleşiye konuşmacı olarak katılacak Uzm. Dr. Mürşide Tuncel Başoğlu'nun AIDS hastalığıyla ilgili merak edilen tüm hususları paylaşacağını belirterek, etkinliğe tüm vatandaşları davet etti.
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