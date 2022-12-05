İzmir Çiğli Belediyesi’ne SODEV’den ödül

Çiğli Belediyesi, SODEV ve merkezi İsveç’te bulunan OlofPalmeİnternational Center tarafından düzenlenen Cinsiyet Eşitlikçi Dönüşüm Ödülleri töreninde "Yerel Yönetimlerin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Duyarlılığı Kapasitesinin Artırılması Yolunda Sunulan En İyi Uygulama" kategorisinde ödüle layık görüldü.İZMİR (İGFA) - İzmir'de Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü öncülüğünde kadınların hayatın her alanında daha güçlü ve aktif olması adına hizmet ve projeler üreten Çiğli Belediyesi'nin toplumsal cinsiyet temelinde kadın istihdamını destekleyen “Mor Akademi’ projesi 197 belediyenin 380 projesi arasından ödüle değer görüldü.

SODEV ve OlofPalme İnternational Center’ın iş birliğiyle düzenlediği Cinsiyet Eşitlikçi Dönüşüm Ödülleri, Türkiye’nin sosyal demokrat belediyelerinin kentsel hizmetlerinde toplumsal cinsiyet eşitliği ve özgürlük ilişkisinden hareketle kadınların ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda; toplumsal statülerini yükseltmek, korumak, sorunlarının çözülmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak ve kadınların toplumun her alanında güçlenmesine destek olmak amacıyla sunulan en iyi uygulamalara ödül veren bir tören olma özelliğini taşıyor.

Törende konuşan Başkan Gümrükçü, Sosyal Demokrasi Vakfına ve bizi bu ödüle layık gören jüriye teşekkür etti.

Cumhuriyetin ikinci yüzyılının kendileri için çok önemli olduğunun altını çizen Başkan Gümrükçü, “Cumhuriyetimizin kuruluşunda ve bugünlere gelmesinde olduğu gibi ikinci yüzyılının başlangıcında da kadınlar olacak. Demokrasiyi, eşitliği ve tüm canlıların yaşamaktan keyif aldığı bir Türkiye’yi kadınlar ile birlikte kuracağız. Bu vesileyle belediyemize verilen bu ödülü; beni Cumhuriyet mücadelesine hazırlayan annem başta olmak üzere tüm Türk kadınlarına armağan ediyorum” ifadelerini kullandı.