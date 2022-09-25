İzmir Buca'da Kızılay'dan şehit öğretmenler için ikram

İzmir’in Buca ilçesindeki okul açılışında Türk Kızılay Buca Şubesi tarafından şehit öğretmenler için vatandaşlara çeşitli ikramlar dağıtıldı.İZMİR (İGFA) - Buca’daki açılışa AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir Milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Cemal Bekle, Ceyda Bölünmez Çankırı ve Yaşar Kırkpınar, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, il ve ilçe protokolü katıldı. Binali Yıldırım öğrencilerle selamlaşıp, fotoğraf çektirdi. Buca Ötüken Ortaokulu'nun açılışında Buca Kızılay, anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.

Buca Kızılay yönetici ve gönüllüleri tarafından gerçekleşen etkinlikte şehit olan tüm öğretmenler adına vatandaşlara ve öğrencilere lokma, su, bisküvi, soda ve çikolata ikram edildi.

Anlamlı etkinlikle ilgili bilgi veren Türk Kızılay Buca Şube Başkanı Kamuran Temel, “Buca Kızılay olarak şehit öğretmenlerimize bir hayır yapalım istedik. Lokma, su ve çeşitli ikramlarımızı açılışa katılan vatandaşlarımıza ve öğrencilerimize ikram ettik” ifadelerini kullandı.

Açılış töreninin ardından Buca Kızılay yönetici ve gönüllüleri AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile kısa süreli sohbet edip fotoğraf çekildi.