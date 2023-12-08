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İzmir Bornova'da Naldöken’in gaz hasreti 2024'te bitecek

YAŞAM 08.12.2023, 10:14
İzmir Bornova'da Naldöken’in gaz hasreti 2024'te bitecek

Modern dünyada insanların ısınma ihtiyacını tozsuz ve dumansız bir şekilde karşılayan doğalgaz, günümüz Türkiye’sinde Anadolu’nun en ücra köşelerine ve köylerine kadar gitmişken İzmir’in Bornova ilçesine bağlı Naldöken Mahallesi doğalgaza kavuşmak için büyük mücadele veriyor.İZMİR (İGFA) - Bornova’nın Naldöken Mahallesi’nin doğalgaz hasreti 2024 yılında sona erecek

Bornova’da doğalgaz olmayan Yeşilçam ve Kavaklıdere mahallelerinin Cumhuriyetimizin 100. Yılında doğalgaza kavuşmaları sonrasında Naldöken Mahallesi doğalgazdan mahrum tek mahalle konumunda kaldı.

Naldöken Mahallesi sakini 2 bin kişi sosyal medyada "NALDÖKEN GÜNDEM" ismiyle grupta bir araya gelerek Naldöken Mahallesindeki doğalgaz, altyapı, okul başta olmak üzere sorunların çözümü için kamuoyu oluşturma yoluna gittiler.

İzmir Doğalgaz’ı Doğalgaz sorunları ve mağduriyetleri nedeniyle ziyaret eden Naldöken Mahallesi sakinleri, İzmir Doğalgaz Genel Müdür Yardımcısı Zülküf Turhan ve kurmaylarıyla bir araya Mahallelerine gelinmesi ve sorunların yerinde görülüp incelenmesini isteyen mahalle halkı görüşmede Zülküf Turhan Naldöken Mahallesinin 2024 yılı yatırım planına alınacağı sözünü verdi. Ayrıca Zülküf Turhan ve ekibi bu görüşme sonrasında Naldöken Mahallesi’ni ziyaret ederek Naldöken Mahallesinde bulunan Sivas İmranlılar Derneği’nde mahalleliyle bir araya geldiler. Zülküf Turan 2024 yılı Şubat ayında Naldöken Mahallesi’nde doğalgaz çalışmalarına başlama sözü verdi.

Yüzlerce Naldökenli evlerine 1 yıl önce tesisat döşetti doğalgaz bekliyor

Doğalgaz firmaları, Naldöken’in İzmir Doğalgaz 2023 yılı yatırım planına alındığını ifade ederek 2023 yılı Ocak ayında Naldöken Mahallesi’nde doğalgaz tesisatı döşemek için yoğun bir kampanya yürütmüşlerdi. Bu kampanya döneminde Naldöken’de yüzlerce mahalleli evlerine doğalgaz tesisatı döşetirken İzmir Doğalgaz Kavaklıdere ve Yeşilçam Mahallelerine doğalgaz altyapısını getirirken, Naldöken’i yatırım planına almamıştı.

Sosyal Medya’da Naldöken’in sorunlarının çözümü için çaba gösteren  Naldöken Gündem  Sosyal Medya Sayfasının Kurucusu Erdal Karakaş, Naldöken Mahallesi’nde bulunan Devlet Malzeme Ofisi İzmir Bölge Müdürlüğü ve Muharrem Candaş İlköğretim Okulu’nda doğalgaz olduğunu, bu doğalgaz hattından Naldöken Mahallesi’nin 3 ana caddesinden biri olan İnönü Caddesi üzerindeki ev ve işyerlerinin yararlandığını ,Naldöken Mahallesi sakinleri olarak bu hattın mahalle geneline dağıtımını bekllediklerini kaydetti.

Naldöken’in doğalgaz sorunu yanında depreme dayanıksız olduğu için yıkılan Süleyman Demirel Anadolu Lisesi’nin 4 yıldır bitirilemediğini ve lise binasının uzun zamandır inşaatında çalışma yapılmadığını, Naldöken Mahallesi’nin altyapı sorunlarının çözümü ve verilen tüm sözlerin takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.

Bornova’nın Naldöken Mahallesi’nin doğalgaz hasreti 2024 yılında sona erecek.

Hatırlanacağı gibi doğalgaz firmaları, Naldöken’in İzmirgaz 2023 yılı yatırım planına alındığını ifade ederek 2023 yılı Ocak ayında Naldöken Mahallesi’nde doğalgaz tesisatı döşemek için yoğun bir kampanya yürütmüşlerdi. Bu kampanya döneminde Naldöken’de yüzlerce mahalleli evlerine doğalgaz tesisatı döşetirken İzmir Doğalgaz Kavaklıdere ve Yeşilçam Mahallelerine doğalgaz altyapısını getirirken, Naldöken’i yatırım planına almamıştı.

Naldöken Mahallesi’nde bulunan Devlet Malzeme Ofisi İzmir Bölge Müdürlüğü ve Muharrem Candaş İlköğretim Okulu’nda doğalgaz var. Bu doğalgaz hattından Naldöken Mahallesi’nin 3 ana caddesinden biri olan İnönü Caddesi üzerindeki ev ve işyerleri de yararlanıyor. Naldöken Mahallesi sakinleri bu hattın mahalle geneline dağıtımını bekliyor.

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