İzmir Bornova'da kızlara 'imece' destek

ÇYDD ve Bornova Belediyesi’nden kız öğrencilere imece yurt desteği sağlandı.İZMİR (İGFA)- Eğitim alanındaki en önemli ve güncel sıkıntılardan biri olarak karşımıza çıkan barınma sorununa karşı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ve Bornova Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilecek, 300 kız öğrencinin barınma sorununa çare olacak ‘imece’ yurt için protokol imza töreni yapıldı.

Bornova Belediyesi Dramalılar Köşkü ve Kent Arşiv Müzesi’nde gerçekleşen törene, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, ÇYDD Genel Başkan Yardımcıları Lale Platin ve Av. Sedat Durna, İzmir Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD) Danışma Kurulu üyesi Ayhan Baran’ın yanı sıra ÇYDD İzmir, Karşıyaka, Güzelbahçe, Urla ve Seferihisar Şubelerinin başkanları, yöneticileri ve üyeleri ile Fenerbahçe Spor Kulübü eski kalecisi Berke Özer de katıldı.

İmzalanan protokol ile 300 yatak kapasiteli ve 90 adet bağımsız bölümden oluşan bina, özellikle üniversite yerleşkesi nedeniyle öğrencilerin yoğunlukta olduğu Bornova ilçesindeki yurt sorununa karşı destek olacak.

Bölgedeki kız öğrenci yurdu ile sosyoekonomik açıdan dezavantajlı olan ve İzmir’e okumaya gelen ÇYDD öğrencileri aynı zamanda okullarına ve şehir merkezlerine rahatlıkla ulaşabilecek, burada sosyal yaşam düzenlerinin yeniden sağlanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek.